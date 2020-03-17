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Son dakika: Nüfus müdürlüklerinden flaş korona kararı! Randevusuz alınmayacak!

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Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
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NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDEN FLAŞ KORONA KARARI!

Son dakika haberi... müdürlükleri, zorunlu ve acil haller dışında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarını yarından itibaren randevusuz almayacak.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemizde de görülen koronavirüsü için tedbirler artırıldı. Bu kapsamda müdürlükleri, zorunlu ve acil haller dışında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarını yarından itibaren randevusuz almayacak.

detaylar gelecek...

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