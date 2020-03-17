Son dakika: Nüfus müdürlüklerinden flaş korona kararı! Randevusuz alınmayacak!

Son dakika haberi... Nüfus müdürlükleri, zorunlu ve acil haller dışında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarını yarından itibaren randevusuz almayacak.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemizde de görülen koronavirüsü için tedbirler artırıldı. Bu kapsamda nüfus müdürlükleri, zorunlu ve acil haller dışında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarını yarından itibaren randevusuz almayacak.

detaylar gelecek...