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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Tüm tedbirleri alıyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.03.2020
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''TÜM TEDBİRLERİ ALIYORUZ''

, koronavirüs salgınına karşı tüm tedbirleri alırken, İletişim Başkanı da sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Altun, salgının Türkiye'deki etkisini asgariye indirmek için tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

İletişim Başkanı , ortaya çıktığı günden bu yana yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 'deki etkisini asgariye indirmek için tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Altun, Twitter'dan koronavirüse karşı Türkiye'nin önlemlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında 22 Ocak'tan bu yana yapılanların yer aldığı bir görsele yer veren Altun, "Ortaya çıktığı günden bu yana koronavirüsün ülkemizdeki etkisini asgariye indirmek için tüm tedbirleri alıyoruz. Bundan sonra da gerekli önlemleri en doğru zamanda, en doğru şekilde almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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