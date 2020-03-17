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17.03.2020

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: OHAL ilanı söylentisi gerçek değil |Video

Türkiye'de koronavirüs (corona virüs) nedeniyle "OHAL ilan edilecek" iddialarıyla ilgili İletişim Başkanlığından son dakika açıklaması geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada; "Olağanüstü Hal ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ya da seyahat kısıtlamalarının getirileceği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını, bu tür kapsamlı kısıtlayıcı adımların gündemimizde olmadığını altını çizerek ifade etmek isteriz." dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı.

İletişim Başkanı Altun'un o açıklamaları;

Koronavirüs ile mücadelemiz son derece şeffaf, kararlı ve akılcı bir şekilde devam etmektedir. Devlet olarak virüsün ülkemize sirayetini asgari düzeyde tutmak için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu süreçte her fikir, her öneri, her şikayet en rasyonel şekilde değerlendirilmekte, dinamik ve çözüm odaklı yaklaşımlar öncelenmektedir. Vatandaşlarımızın mücadelenin her safhasında göstermiş olduğu hassasiyet, bizleri cesaretlendirmektedir.

Virüsle mücadelenin azami hassasiyet gösterilmesi gereken bir başka boyutu da iletişimdir. İletişim araçlarının böylesine etkin kullanıldığı bir atmosferde oluşturulan dezenformasyonun önüne geçilmesi oldukça önemlidir.

Koronavirüs konusunun ülkemizin gündeminde üst sıralara çıktığı ilk günden bu yana özellikle kısıtlayıcı bazı tedbirlerin alınacağı söylentilerinin, gerek sosyal gerekse konvansiyonel medyada kasıtlı olarak ön planda tutulmaya çalışıldığını gözlemlemekteyiz.

Özellikle Olağanüstü hal ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ya da seyahat kısıtlamalarının getirileceği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını, bu tür kapsamlı kısıtlayıcı adımların gündemimizde olmadığını altını çizerek ifade etmek isteriz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz bu mücadelede vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliğinin yanında özgürlüklerini de koruma sorumluluğumuzun bulunduğu bilinciyle, resmi kaynaklar tarafından teyit edilmemiş hiçbir habere, bilgiye, duyuma ya da söylentiye itibar edilmemesini istirham ederiz.

Türkiye'nin bu süreci de Devlet-Millet dayanışmasıyla atlatacağına dair inancımızın tam olduğunu ifade eder, tüm vatandaşlarımıza saygılarımızı sunarız.

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