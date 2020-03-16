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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Sosyal medya ve Whatsapp’tan yayılan “gizli” belge gerçek dışıdır!

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Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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SAĞLIK BAKANI: O BELGE GERÇEK DIŞIDIR!

Son dakika haberi… Sağlık Bakanı , Twitter'dan koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamada, " ve ’tan yayılan 'gizli' belge gerçek dışıdır. Panik yaratacağı bilinerek uydurulmuştur. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. Doğru haber, resmen yapılan açıklamadır." "ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı , koronavirüsle ilgili ve 'tan "" adıyla yayılan görselin gerçek dışı olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması:O belge “gizli” belge gerçek dışıdır! Video SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN FLAŞ KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI:O BELGE “GİZLİ” BELGE GERÇEK DIŞIDIR! VİDEO

Bakan Koca, "Güven kaybına yol açarak 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var, şans tanımayın." ifadelerini kullandı.

FETÖ/PKK'NIN MONTAJ BELGELİ OYUNU
Koronavirüs salgını nedeniyle halkı panik ve korku içerisine sokmaya çalışan bazı FETÖ'cü ve PKK'lı hesaplar, montaj belge ile sosyal medya üzerinden operasyona başladı. FETÖ'cü ve PKK'lı hesaplardan yapılan paylaşımlarla gerçek olmayan genelge ile panik yaratılırken, Türkiye'nin büyük bir kaosa sürüklenmesi amaçlandı.



GEREKLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur sosyal medyayı yalan ve Bakanlık adına, bakanlık mühür, kaşe ve logolarıyla üretilmiş sahte evraklarla karşı dikkatli olmaya çağırdı ve bu kişilerle ilgili işlemlerin başlatıldığını belirtti. Sahte belgeyi ifşa ettiği son dakika açıklamasında Cesur "Bu belge sahte, bu haber yalan. Kesinlikle itibar etmeyiniz. Hesabın kapatılması için Twitter nezdinde gerekli işlem başlatıldı, sizler de lütfen şikayet ediniz" ifadelerini kullanan Cesur vatandaşın Koronavirüs konusundaki hassasiyetini istismar eden bu hesaplar ve sahipleri için gerekli çalışmaların başlatıldığını ilan etti.

BAKANLIK TAKİPTE
Ayrıca İçişleri Bakanlığı Corona virüsü tedbirleri kapsamında sosyal medya, haber, basın yayın organları üzerinden kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişim, sahte belge ve paylaşımlarla olumsuz sonuçlara neden olabilecek durumlara karşı takipte olunacağını ve işlem yapılacağını belirtti.

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