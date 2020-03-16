Gözler bu toplantıya çevrildi! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, toplantının ardından güncel duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
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