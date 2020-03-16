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Gözler bu toplantıya çevrildi! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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GÖZLER BU TOPLANTIYA ÇEVRİLDİ!

Koronavirüs , saat 13.30'da toplanacak. 'nın, toplantının ardından güncel duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin 'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak.

'nın, Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan duyurdu SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

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