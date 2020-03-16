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16.03.2020

Görüntü İstanbul'dan! Otomobilde bile koronavirüs önlemi | Video

İstanbu'da trafikte seyir halinde olan iki genç koronavirüsten korunmak için tulum, maske ve gözlük kullandı. Araçla seyir halindeyken görüntülerini çeken kameraya gülümsemeyi ve selam vermeyi ihmal etmedi.

Türkiye'de koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından vatandaşların tedbirleri arttı. İstanbul'da vatandaşların bazıları maskeli önlem alırken, kolonya ve dezenfektan kullanımında da artış görüldü.

Koronavirüs karşı alınan korunma yöntemleri ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi. Trafikte seyir halindeki otomobilin içinde iki genç koronavirüsten korunmak için tulum, maske ve gözlük taktı. Koronavirüsten korunmak için böyle bir yöntem seçtiklerini söyleyen gençler kendilerini çeken DHA kamerasına selam vermeyi ve gülümsemeyi ihmal etmedi.

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