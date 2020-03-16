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Son dakika: Bakanlık açıkladı! Sürücü kursları sınavları da ertelendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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SÜRÜCÜ KURSLARI SINAVLARI DA ERTELENDİ

Son dakika haberi... , sürücü kursları sınavlarının mart sonuna kadar ertelendiği bildirildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu kapsamda, elektronik ortamda yapılanlar dahil ehliyet sınavları ve direksiyon sınavlarının yer aldığını ifade etti.

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan kişilerin sayısı 160 bini aştı, ülkeler salgının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirlerini artırdı.

Bu kapsamda Türkiye'de bir dizi önlemler aldı. Milli Eğitim Bakanlığı, virüs salgınının önüne geçmek için sürücü kursları sınavlarının mart sonuna kadar ertelendiği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, mart sonuna kadarki Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavlarının (MTSKS) ertelendiğini belirtti.

Selçuk bu kapsamda, elektronik ortamda yapılanlar dahil ehliyet sınavları ve direksiyon sınavlarının yer aldığını ifade etti.

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