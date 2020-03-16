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Son dakika: Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor! 2 terörist teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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2 TERÖRİST TESLİM OLDU

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama, "Terör örgütü 'dan kaçışlar devam ediyor. kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/’li terörist daha Şırnak/’deki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

Terör örgütü 'da çözülmeler devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

"PKK'DAN KAÇIŞLAR DEVAM EDİYOR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şırnak/Silopi'deki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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