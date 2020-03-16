Son dakika: Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor! 2 terörist teslim oldu
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Şırnak/Silopi’deki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu.
"PKK'DAN KAÇIŞLAR DEVAM EDİYOR"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şırnak/Silopi'deki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
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