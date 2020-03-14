Bu numaraya dikkat! Alo Korona Hattı: 184
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yeni alınan tedbirleri açıkladı ve vatandaşları uyararak, "Eğer yüksek ateşiniz, kuru öksürüğünüz ve yurtdışı bağlantınız varsa bulaşıcılığın önlenmesi için hemen sağlık kuruluşlarına gitmeyin. Yarın açacağımız Alo Korona (184) hattını arayıp, hekimlerimizin yönlendirmesiyle hangi yolu izleyeceğinizi öğrenin." ifadelerini kullandı.
Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs kaptığından şüphelenen vatandaşların izlemesi gereken yolu şu sözlerle anlattı:
"Vatandaşlarımızın herhangi bir hastalıkta kolay arayabileceği Alo 184 Sabim Danışma Hattı'nı, Sabim Korona Danışma Hattı şeklinde kurmaya başladık. Hasta için ateşi olup olmadığı, yaş durumu, öksürük bulgusunun olup olmadığı, nefes darlığı gibi şikayetlerle geliştirilen bir algoritma var.
"HEMEN HASTANEYE GİTMEYİN"
Vatandaşımız bu algoritmadaki kriterlere bakıp 'acaba koronavirüs kaptım mı' diye kaygılandığında hemen sağlık kuruluşlarına başvurmamalı. Başvurunun enfeksiyonu yayma olasılığını bilelim. En ufak bir şüphede bu hattı arayıp, yapması gerekenin ne olduğunu, o an için evde kalarak kendini izole etmesi, maske takıp takmaması gerektiğini öğrenebilir. Hekim arkadaşlarımızın yönlendirmeyi yaptığı danışma hattı, en geç pazar günü devreye girmiş olacak."
6 İLDE 6 LABORATUVAR
Peki bir vatandaş korona şüphesiyle hastaneye başvurduğunda hangi yol izleniyor. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre öncelikle hastanın mevsimsel grip olup olmadığına bakılıyor, eğer COVID-19'dan şüphelenilirse burun veya boğazından örnek alınıyor. Bu örnek en yakın tanı laboratuvarına (Ankara, İstanbul, Erzurum, Samsun, İzmir, Antalya) gönderiliyor. Bu arada hasta izole biçimde hastanede kalıyor. Sonucu pozitif çıkarsa hasta farklı illerde belirlenen 101 referans hastanede ya da en yakın karantina hastanesinde karantina altına alınıyor. Bakanlık yetkilileri, bugüne kadar 4 bin civarında numune incelendiğini söylüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 81 ile genelge gönderildi! 9 ülkeden giriş yasaklandı
- Her vatandaş korona testi yaptırabilir mi?
- CHP’li başkandan vekil kızına kıyak atama
- Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması
- Bakan Koca son rakamları paylaştı
- Uzaktan eğitim nasıl olacak?
- Kabe’yi Ebabil kuşları tavaf etti...
- THY: 9 Avrupa ülkesinden son uçuşlar...
- 11 terörist etkisiz hale getirildi!
- ABD'de 1500 dolar olan corona virüs testi Türkiye'de paralı mı?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM son dakika: EKYS sınavı iptal mi? 2020 MSÜ, DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?
- Corona virüsü İstanbul, Ankara, İzmir'de görüldü mü? Türkiye'de corona virüsü hangi şehirlerde var?
- Dolarda son dakika corona hareketliliği! 13 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Corona virüsü testi yapan hastaneler: İstanbul, Ankara corona virüsü testi hangi hastanelerde yapılıyor?
- Hayırlı Cumalar! Cuma mesajları 2020: Resimli ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin
- İkinci corona virüsü hangi şehirde görüldü? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var?
- Emekliler dikkat! Yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?
- Canlı harita! Corona virüsü kaç kişi öldü, son durum nedir? Corona virüsü görülen ülkeler listesi...
- Son dakika: Okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tatil açıklaması
- Maske corona virüsünden korur mu? N95, N149, ffp3, ffp1, ffp2 maske kullanımı arttı
- Corona virüsü İstanbul, İzmir, Ankara, Konya'da var mı? Corona virüsü haritası canlı!
- Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde, nereden çıktı? Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika koronavirüs açıklaması