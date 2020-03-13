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13.03.2020

"Koronavirüs hangi şehirde görüldü?" sorusuna Bakan Fahrettin Koca canlı yayında yanıt verdi |Video

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarını bilgilendiren ve alınan yeni tedbirleri açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karantina altına alınan aynı aileden 3 kişide daha yeni tip koronavirüsün tespit edildiğini açıkladı. Bakan Koca'nın son açıklamasıyla birlikte Türkiye'de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 5 oldu. Bakan Koca bir basın mensubunun "Koronavirüs vakaları hangi şehirde görüldü" sorusuna yanıt verdi.

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