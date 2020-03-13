Bursa’da umreden dönen yaşlı kadın, korona şüphesiyle gözlem altında

Bursa’da ismi öğrenilemeyen ve 2 hafta önce umreden dönen öksürük ve gribal enfeksiyon şikayeti bulunan yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, ismi öğrenilemeyen yaşlı kadın, öksürük ve gribal enfeksiyon şikayetiyle Sırmalar Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti.

HEMEN HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kadının 2 hafta önce umreden döndüğünün belirlenmesi üzerine, koronavirüs şüphesiyle Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

TESTLER YAPILDI

Gerekli önlemlerin alınmasıyla gözlem altına alınan kadının testlerinin yapıldığı, sonucunun beklendiği öğrenildi.

BAKAN "VAKA SAYISI 2 OLDU" DEMİŞTİ

Öte yandan sabah saatlerinde Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama gelmişti. Bakan Koca "bir hastamızın daha testi pozitif çıktı" demişti.

"YAYILIMINI BU SINIRLAR İÇİNDE TUTABİLMEK…"

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz." ifadelerini kullandı.

"TEDBİRLERİ SIKI TUTALIM SORUN KONTROLÜMÜZ ALTINDA KALSIN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan ulusal tedbirlerle Türkiye'nin risklere karşı güven düzeyinin daha da artacağını belirtti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, küresel Kovid-19 salgınına ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen zirvenin ardından yeni ulusal tedbirlerin karara bağlandığını hatırlattı.

Bakan Koca, söz konusu tedbirlerle Türkiye'nin risklere karşı güven düzeyinin daha da artacağını vurgulayarak, "Tedbirleri sıkı tutalım. Sorun kontrolümüz altında kalsın." ifadelerini kullandı.