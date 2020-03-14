Son dakika: Bakanlık duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika haberine göre; Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 11 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta devam eden operasyonlarla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık açıklamasında 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:
11 TERÖRİST YOK EDİLDİ
"Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 11 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak."
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