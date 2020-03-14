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Son dakika: Bakanlık duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi!

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Giriş Tarihi: 14.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
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11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!

Son dakika haberine göre; 'ın kuzeyindeki 'da tespit edilen 11 'lı terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey 'ta devam eden operasyonlarla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık açıklamasında 11 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

11 TERÖRİST YOK EDİLDİ

"Irak kuzeyi bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 11 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak."

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