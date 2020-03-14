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Koronavirüsün tedavisi bulundu mu? Belçikalı bilim insanlarından koronavirüs açıklaması

Belçikalı bilim insanları koronavirüs salgını üzerinde yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Dünya çapında binlerce can alan koronavirüsün ilacı için yapılan çalışmaları değerlendiren Belçikalı bilim insanları, "Koronavirüsün ilacı konusunda ilerleme kaydedildi" ifadelerini kullandı. Dünyayı umutlandıran Belçikalı bilim insanlarının açıklaması büyük yankı uyandırdı. Peki BeKoronavirüsün tedavisi bulundu mu? İlaç üzerindeki çalışmalarda son durum ne? İşte Belçikalı bilim insanlarının açıklaması.

Giriş Tarihi: 14.03.2020 02:00 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 02:02
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Koronavirüsün tedavisi bulundu mu? Belçikalı bilim insanlarından koronavirüs açıklaması

Belçika'daki Gent Üniversitesi Flaman Biyoteknoloji Enstitüsü, koronavirüse karşı koruma sağlayan bir ilacın araştırmasında önemli aşama kaydedildiğini açıkladı. Enstitü uzmanlarından Prof. Dr. Xavier Saelens, laboratuvar ortamında Covid-19 virüsünü etkisiz hale getirdiklerini belirtti.

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Koronavirüsün tedavisi bulundu mu? Belçikalı bilim insanlarından koronavirüs açıklaması

Flaman Biyoteknoloji Enstitüsü uzmanlarından Prof. Dr. Xavier Saelens, laboratuvar ortamında Covid-19 virüsünü etkisiz hale getirdiklerini belirterek, bunun ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.

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Koronavirüsün tedavisi bulundu mu? Belçikalı bilim insanlarından koronavirüs açıklaması

"ÇIĞIR AÇAN BİR ADIM"

Flaman Hükümeti Başbakan Yardımcısı, Bilim ve Ekonomi Bakanı Hilde Crevits, kişisel Twitter hesabından bu açıklamayı paylaşarak, "Zekice ve çığır açan bir adım" olarak değerlendirdi. Ancak bu konuda kat edilecek daha uzun yol bulunduğunu söyledi. Xavier Saelens ve ekibi, geçen ay SARS Cov - 2 ve Covid - 19 virüsü ile savaşabilen eşsiz bir antikor bulduklarını açıklamıştı.

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Koronavirüsün tedavisi bulundu mu? Belçikalı bilim insanlarından koronavirüs açıklaması

Saelens'in verdiği bilgiye göre, Belçikalı araştırma ekibi, ABD'deki Texas Üniversitesi'nden Jason McLellan ile Alman Leibinz Primat Araştırma Merkezi'nden Markus Hoffman ve Stefan Pöhlmann ile birlikte çalışıyor.

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Koronavirüsün tedavisi bulundu mu? Belçikalı bilim insanlarından koronavirüs açıklaması

HEMEN KORUMA SAĞLIYOR

Belçikalı profesör, laboratuvar testleri sonunda, keşfettikleri antikorun, yeni koronavirüse karşı koruyabildiğini kanıtladıklarını söyledi. Bunu, "fantastik bir ekip çalışmasının zaferi" diye tanımlayan Saelens, bu önemli adım sayesinde virüsün insan hücrelerine bulaşmasının önlenebileceğini belirtti.