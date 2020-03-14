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Koronavirüsün tedavisi bulundu mu? Belçikalı bilim insanlarından koronavirüs açıklaması
Belçikalı bilim insanları koronavirüs salgını üzerinde yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Dünya çapında binlerce can alan koronavirüsün ilacı için yapılan çalışmaları değerlendiren Belçikalı bilim insanları, "Koronavirüsün ilacı konusunda ilerleme kaydedildi" ifadelerini kullandı. Dünyayı umutlandıran Belçikalı bilim insanlarının açıklaması büyük yankı uyandırdı. Peki BeKoronavirüsün tedavisi bulundu mu? İlaç üzerindeki çalışmalarda son durum ne? İşte Belçikalı bilim insanlarının açıklaması.
Giriş Tarihi: 14.03.2020 02:00 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 02:02
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