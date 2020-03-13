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Son dakika: Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı!

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Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
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SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANDI!

Son dakika haberine göre; 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından ölüm sayısı artarken konuyla ilgili önlemleri hızlıca almaya devam ediyor. Koronavirüs bugün saat 10:30'da toplandı.

İlk olarak 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs vakasının 'de görülmesinin ardından bakanlıklar tarafından jet önlemler alınmaya devam ediliyor. Vaka olayları Türkiye'de görülmeden önce kurulan Koronavirüs saat 10:30'da bir araya geldi.

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