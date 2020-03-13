Son dakika: Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı!

Son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından ölüm sayısı artarken Türkiye konuyla ilgili önlemleri hızlıca almaya devam ediyor. Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 10:30'da toplandı.

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs vakasının Türkiye'de görülmesinin ardından bakanlıklar tarafından jet önlemler alınmaya devam ediliyor. Vaka olayları Türkiye'de görülmeden önce kurulan Koronavirüs Bilim Kurulu saat 10:30'da bir araya geldi.