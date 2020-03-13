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Koronavirüs tatili öncesi İstanbul'daki okullarda bugün!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirlerine ilişkin, "Bütün okullarımızın nisan ayında yapılacak ara tatili de öne alarak 16 Mart'tan 30 Mart'a kadar tatil edilmesi kararlaştırılmıştır. Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır" dedi. Kararın ardından İstanbul'da çocuklarını bugün okula getiren veliler koronavirüs tatilini değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 13.03.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 09:58
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Koronavirüs tatili öncesi İstanbul'daki okullarda bugün!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katıldığı koronavirüs toplantısı sonrası milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararlar açıklandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 16 Mart'tan itibaren okulların tatil edildiğini açıkladı.

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Koronavirüs tatili öncesi İstanbul'daki okullarda bugün!

VELİ VE ÖĞRENCİLER KARARDAN MEMNUN
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin ve okulların tatil edilmesi velileri memnun etti. Maltepe'deki Mürevvet Hanım ilkokuluna öğrencisini okula getiren Hayrettin Kula, "Çok yerinde ve zamanında alınan bir karar olduğunu düşünüyorum. Okullarda dezenfekte çalışması yapıldığını biliyorum. Ben öğrencimi getirdim, diğer velilerin de getirdiğini görüyorum. Önlem alınmasına sevindim" diye konuştu.

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Koronavirüs tatili öncesi İstanbul'daki okullarda bugün!

Kendisi ve öğrencisine maske takarak okula gelen Emine Özer ise, "Griptim zaten maskemi taktım, çocuğuma da önlem alarak maske taktım. Çok iyi oldu. Veliler ve çocuklar için alınan çok uygun. Çocuklarda evde dinlenmiş olur "dedi.

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Koronavirüs tatili öncesi İstanbul'daki okullarda bugün!

"HEM DİNLENMİŞ HEM KORUNMUŞ OLURUZ"
Esenyurt Siteler Ortaokulu'nda okuyan 5. sınıf öğrencisi Beste Marin de okulların tatil edilmesinin iyi olduğunu söyleyerek , " Hem dinlenmiş hem korunmuş oluruz. Tatilde evde hem ders çalışacağım, hem de uzaktan eğitim yapılacakmış sanırım onlara da ilgi göstereceğim. Ben ellerimi düzenli olarak yıkıyorum. Korunuyorum, maske takıyorum" diye konuştu.

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Koronavirüs tatili öncesi İstanbul'daki okullarda bugün!

"KESİNLİKLE DIŞARI ÇIKMAYACAKLAR"
5. sınıfta okuyan kızını okula getiren Baba Özgür Özlem ise kararı doğru bulduğunu belirterek ,"Olması gereken oldu bence. Tedirgin oluyorduk. Bir kişinin hasta olması herkesin hasta olması demek. İyi bir karar. Çocuklar tatili evde değerlendirecekler, kesinlikle dışarı çıkmayacaklar. Önlemler olacak. Bir yere gitmeyi düşünmüyoruz. Derse yönelik şeyler yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.