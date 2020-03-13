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Koronavirüs tatili öncesi İstanbul'daki okullarda bugün!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirlerine ilişkin, "Bütün okullarımızın nisan ayında yapılacak ara tatili de öne alarak 16 Mart'tan 30 Mart'a kadar tatil edilmesi kararlaştırılmıştır. Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır" dedi. Kararın ardından İstanbul'da çocuklarını bugün okula getiren veliler koronavirüs tatilini değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 13.03.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 09:58
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