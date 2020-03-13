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Son dakika: AK Parti'den flaş koronavirüs tedbiri!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
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AK PARTİ'DEN FLAŞ KORONAVİRÜS TEDBİRİ!

Son dakika haberine göre; Grup Başkanlığı koronavirüs salgınının ardından alınan tedbirler kapsamında bu haftaki grup toplantısının yapılmayacağını duyurdu.

Grup Başkanlığı koronavirüs salgınının ardından alınan tedbirler kapsamında bu haftaki grup toplantısının yapılmayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Bu hafta grup toplantımız yapılmayacaktır. İkinci bir karara kadar grup toplantılarımıza ziyaretçi alınmayacaktır." denildi.

Ayrıntılar geliyor...

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