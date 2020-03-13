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Son dakika: HSK, bir hakim ile iki savcıyı meslekten ihraç etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.03.2020
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KARAR VERİLDİ! MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİLER

Son dakika haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu () , daha önce tedbiren görevden uzaklaştırılan bir hakim ve iki savcıyı, Fetullahçı Terör Örgütüyle () irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç etti.

Genel Kurulunun Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, ile irtibat ve iltisakları sabit görülen, daha önce görevden uzaklaştırılan Büyükçekmece hakimi Güler Yabaş, Vezirköprü Semih Kır ve Bursa Cumhuriyet Savcısı Gökhan Balcı meslekten çıkarıldı.

HSK , 10 Ekim 2019'da meslekten çıkarılmalarına karar verilen eski hakimler Selver Öztürk Taşdelen, Zeynep Ergün, Atilla Öztürk, Celal Sünger ve Adem Narçin ile eski savcı Muhammet Ali Akkuş'un yeniden inceleme taleplerini ise reddetti.

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