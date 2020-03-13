Son dakika: Bakan Varank koronavirüs tedbirini açıkladı: 3 ay askıya alındı
Koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklamada bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğu 3 aylığına askıya alındı. Böylece rafinerilerin etanol talebi azalacak." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dünyayı sarsan korona virüsüne karşı alınacak tedbirlerin ele alındığı toplantının ardından stratejik bir adım attı. Bakanlık, artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının yerli üretimle karşılanması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) talepte bulundu. Talebi değerlendiren EPDK, benzin türlerine etanol harmanlanmasına ilişkin yükümlülükleri 13 Haziran'a kadar askıya aldı.
Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğ, benzine yüzde 3 oranında etanol karıştırılmasını zorunlu kılıyordu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tüm dünyada ölümlere neden olan korona virüsüne karşı etkili silahlardan biri olan etil alkolün üretimi konusunda kritik bir hamle yaptı. Bakanlık, EPDK'dan etanolün akaryakıt sektörü yerine etil alkol olarak korona virüse karşı etkili kolonya ve dezenfektanların üretimine yönlendirilmesini talep etti. Bunun üzerine EPDK, benzin türlerine etanol harmanlanmasına ilişkin yükümlülükleri 13 Mart'tan itibaren 13 Haziran tarihine kadar askıya aldı.
BAKAN VARANK'TAN ENERJİ BAKANI DÖNMEZ'E TEŞEKKÜR
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu kararla benzine yüzde 3 oranında etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına kalktığını ifade ederek, "Böylece rafinerilerin biyoetanol talebi azalacak. Korona virüsüne karşı kullanılan, son günlerde yoğun talep gören el dezenfektanları ve kolonyaların üretiminde kullanılan ve çoğunlukla ithal edilen etil alkolün yerli üretimi artacak. Biyoetanol üreten fabrikalar artık etil alkol üretecek. Bu karar nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ile EPDK'ya çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Piyasadaki eğilimleri yakından takip ettiklerini, korona virüsün tüm dünyada hızla yayılmasıyla birlikte kolonya ve dezenfektan talebinde yüksek bir artışla karşılaştıklarını kaydeden Bakan Varank, "Tabii bu durum bazı fırsatçıların vatandaşın cebine göz dikmesi sorununu da beraberinde getirdi. Bu sorunu aşmak için problemin kaynağına indik" diye konuştu.
"SPEKÜLASYONLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK"
Varank, üreticilerle görüştüklerini, sorunu başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere tüm taraflarla masaya yatırdıklarını anlatarak, "Nihai aşamada talebimizi EPDK'ya ilettik. Onların da çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde piyasanın işleyişini düzeltecek etkin ve güçlü bir adım atıldı. Yapılan düzenlemeyle birlikte hem virüsten etkin şekilde korunmak için kullanılan dezenfektanların üretimi artacak hem de fiyat spekülasyonunun önüne geçilecek" dedi.
Bu düzenleme ile önemli bir ithal girdisi olan etanolün Türkiye'deki şeker fabrikalarında da üretiminin mümkün hale geldiğini vurgulayan Varank, "Yani ithalat yerine artık yurt içindeki kapasiteyi daha etkin kullanabileceğiz. Bu sayede döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı kırılganlığımız azalacak. Üretimdeki artış, piyasada artan talebi dengeleyecek. Bu ürünlerin fiyatında sağlanacak istikrarla birlikte spekülatörlerin oyunları bozulmuş olacak" diye konuştu.
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