13 Mart 2020, Cuma
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Bakan Selçuk'tan koronavirüs açıklaması: Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi geçici süre durduruldu

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Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
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FLAŞ KORONA TEDBİRİ: DURDURULDU

Aile, Çalışma ve , koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi’nin (BKDS) geçici süreyle askıya alındığını duyurdu.

Uygulamanın Sosyal Güvenlik Kurumunca 1 Aralık 2013 itibarıyla zorunlu hale getirildiğini anımsatan Aile, Çalışma ve , "Biliyorsunuz hastalarımız uygulama kapsamında avuç içi veya parmak izini okutarak muayene oluyorlar. Avuç içi ve parmak izi sisteminde bir temas söz konusuydu. Biz de bulaşıcı hastalık riskine karşılık bir dizi tedbir almayı öngördük. Bunlardan biri de, 11-31 Mart 2020 tarihleri arasında özel sağlık hizmeti sunucularındaki Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulama zorunluluğunu askıya almak oldu. Vatandaşlarımız sağlık hizmetinden yararlanabilmek için TC kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi belgelerle hastanelere muayene başvurusu yapabilecek." dedi.

"HİÇBİR VİRÜS TEDBİRİMİZDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR"

Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulamasının tedbiren durdurulduğunu bildiren , "Yeni tip koronavirüsle ilgili önlemleri ve değerlendirmeleri doğrultusunda vakitlice alıyoruz. 'ın da belirttiği gibi, 'Hiçbir virüs tedbirimizden daha güçlü değildir.'" ifadelerini kullandı.

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