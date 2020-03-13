Son dakika: Uzaktan eğitim nasıl olacak? Bakan Ziya Selçuk A Haber'e açıkladı
Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Uzaktan eğitimle ilgili konuşan Bakan Selçuk, "23 Mart'ta başlangıcı yapacağız. 444 0 632 no'lu telefona her türlü soruyu sorabilirler" dedi.
Beştepe'de düzenlenen Koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ilk, orta ve lise eğitimi veren okullar 16 Mart'tan itibaren bir hafta tatil edildiğini, 23 Mart'tan itibaren de 1 hafta da uzaktan eğitim alınacağını açıkladı. Konuya ilişkin detayları ve akıllara takılan soruları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A HABER özel röportajı ile anlattı.
Selçuk: "Dünya'da ilk kez olan bir eğitim programı oluşturduk ve bu vesile ile de bütün öğrencilerimizin belli zaman dilimlerinde eğitimleri ile ilgili içeriklere ulaşmalarını sağlamayı hedefliyoruz." dedi.
"HER TÜRLÜ TEDBİRLERİMİZİ ALDIK, KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim sistemine ilişkin: "Bu durum bir tatil meselesi değildir. Küresel ölçekli tedbirler ile ilgili bir durumdur. Çocuklarımızın ve toplumumuzun sağlığı çok önemlidir. Bu anlamda öğrencilerimiz evde iken eğitimlerinin aksamaması için Dünya'da ilk kez olan bir eğitim programı oluşturduk ve bu vesile ile de bütün öğrencilerimizin belli zaman dilimlerinde eğitimleri ile ilgili içeriklere ulaşmalarını sağlamayı hedefliyoruz. İçeriklerimiz bir kısmı hazırdır ve bir kısmı da hazırlanmaya devam etmektedir. Bizlerin Eğitim Bilişim Ağı dediğimiz bir internet ağı alt yapısı vardır. Burada bütün derslerin içerikleri, binlerce video, animasyon ve soru burada mevcuttur. Özellikle akademik destek yazılımımız ile 11 ve 12. Sınıflarımız için üniversiteye hazırlık noktasında inanılmaz bir hazırlık vardır. Bu akıllı sistemler vasıtası ile öğrencilerimiz seviye tespitini yapabilir ve kişiye özel deneme sınavı alabilir. Bu noktada internet ücretini de, hizmet veren kuruluşlar ile anlaşarak 3 GB'lık bir ücretsiz internet erişimi sağladı. Dolayısıyla velilerimiz ve öğrencilerimiz için bizlerin tedbir olarak gördüğü bu eğitim içerikleri EBA.gov.tr 'den her türlü ayrıntısı görülebilir." ifadesinde bulundu.
Tv yayınının gün boyu süreceğini belirten Selçuk: "Bu noktada hangi saat hangi sınıf içindir seviyesi belirlenmiştir ve liste haline getirilmiştir. Bu uzun tatil boyunca bizler için çocuğun sağlığı her şeyden önemlidir. Bu dönemde özellikle kitap okumayı çok önemsiyoruz çünkü kitap okuyan öğrencilerimiz okuduğunu anlama düzeyleri çok yükseliyor. Dolayısıyla bu sadece Türkçe ile ilgili bir konu değildir. Ek olarak yılbaşında eğitim takvimi hazırladık ve bunu internetten erişime açtık. Bu takvim takip edilebilir ve evde çocuklarımız ile ne yapalım sorularının cevabını bulabilirler." dedi.
Virüsün yayılımını azaltmak için evde daha fazla kalmanın önemini vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bu küresel bir sorun olduğu için ve bütün ülkeler okullar konusunda böyle tedbirler aldı. Bizlerde bu süreyi sükûnet içinde yürüteceğiz. Hiç kimsenin bu konuda endişesi olmasın, her türlü hazırlığımız yürümektedir. Çok kritik bir evre ve hareketliliğimizi azaltmak gerekir. Bir süre buna dikkat ettiğimizde buradaki yayılım hızı çok düşük kalacak ve biz sakinlik içerisinde işlerimizi yürütebileceğiz. Öğretmenlerimize ise bu sürede öğrencilerimize destek olmasını bekliyoruz. Acil bir durum olmadıkça şehirlerarası yolculuk yapmamalarını ve önümüzdeki sürece ciddi biçimde hazırlanmalarını tavsiye ederiz." şeklinde konuştu.
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