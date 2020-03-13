İngiliz ajan Le Mesurier'in ölümünde flaş detay! Gizemli siluetin sahibi aranıyor

İstanbul Emniyeti'nin 2019 faaliyet raporunda 11 Kasım sabahı Beyoğlu'ndaki ofisinin sokağında cesedi bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili detaylar paylaşıldı. Raporda, olaydan 7 saniye önce sokakta silueti görülen şüpheli biri olduğu ve bu şahsın arandığı belirtildi.

Le Mesurier'in düşme anına ait görüntünün ilk kez yayımlandığı raporda, olaydan 7 saniye önce sokakta silueti görülen şüpheli biri olduğu ve bu şahsın arandığı belirtildi. Akşam'ın haberine göre bölgede olaydan 1 gün önce de elektrik kesintisi yaşandığı ve 10 saat sürdüğü, bu nedenle güvenlik kameralarının sıfırlanarak 2012 tarihiyle kayıt aldığı saptandı. Ofisteki bazı haritalarla ilgili olarak raporda şu ifade yer aldı: "Mühürlenen evde 'düşmanlarımızın hayalini yansıtan' Türkiye haritaları ve casusluk konulu kitaplar da bulunmaktadır."

ÖLÜM ANI ORTAYA ÇIKTI

İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier Karaköy'deki ofisi önünde ölü olarak bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Le Mesurier'in savcılık, olay yeri inceleme verileri ve Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda olayın "yüksekten düşme" nedeniyle meydana gelen ölüm olduğuna karar verildi.

James Gustaf Edward Le Mesurier'in düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişi yoldan geçtikten sonra, Mesurier düşüyor.