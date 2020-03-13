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İngiliz ajan Le Mesurier'in ölümünde flaş detay! Gizemli siluetin sahibi aranıyor

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Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
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GİZEMLİ SİLUETİN SAHİBİ ARANIYOR

Emniyeti'nin 2019 faaliyet raporunda 11 Kasım sabahı 'ndaki ofisinin sokağında cesedi bulunan İngiliz eski istihbarat subayı 'in ölümüyle ilgili detaylar paylaşıldı. Raporda, olaydan 7 saniye önce sokakta silueti görülen şüpheli biri olduğu ve bu şahsın arandığı belirtildi.

Le Mesurier'in düşme anına ait görüntünün ilk kez yayımlandığı raporda, olaydan 7 saniye önce sokakta silueti görülen şüpheli biri olduğu ve bu şahsın arandığı belirtildi. Akşam'ın haberine göre bölgede olaydan 1 gün önce de elektrik kesintisi yaşandığı ve 10 saat sürdüğü, bu nedenle güvenlik kameralarının sıfırlanarak 2012 tarihiyle kayıt aldığı saptandı. Ofisteki bazı haritalarla ilgili olarak raporda şu ifade yer aldı: "Mühürlenen evde 'düşmanlarımızın hayalini yansıtan' Türkiye haritaları ve casusluk konulu kitaplar da bulunmaktadır."

Evinin önünde cesedi bulunmuştu... İngiliz ajanın ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı EVİNİN ÖNÜNDE CESEDİ BULUNMUŞTU... İNGİLİZ AJANIN ÖLÜM ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

ÖLÜM ANI ORTAYA ÇIKTI
İngiliz eski istihbarat subayı Karaköy'deki ofisi önünde ölü olarak bulunmuştu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Le Mesurier'in savcılık, olay yeri inceleme verileri ve Kurumu raporu doğrultusunda olayın "yüksekten düşme" nedeniyle meydana gelen ölüm olduğuna karar verildi.

James Gustaf Edward Le Mesurier'in düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişi yoldan geçtikten sonra, Mesurier düşüyor.

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