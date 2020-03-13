Son dakika haberi... KKTC'de koronavirüs vaka sayısı artıyor! Virüs tespit edilen kişi sayısı 5'e yükseldi |Video

Son dakika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 5'e çıktı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa'da karantina altında tutulan 3 kişi de daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 5’e yükseldi. Koronavirüs teşhisi koyulan kişilerin 4’ünün Alman turist olduğu, bir kişinin de İngiltere’den dönüş yapan KKTC vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı. Son dakika gelişmesinin detaylarını Lefkoşa'da bulunan A Haber muhabiri Hakan Yıldırım aktardı.