AK Partili Numan Kurtulmuş'tan CHP'li Engin Özkoç'a sert tepki: Atatürk hayatta olsaydı kızılcık sopasıyla kovalardı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Anadolu Medya Yayıncıları Derneği tarafından Bosna Hersek'te düzenlenen medya çalışmaları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna büyükelçiliğinde gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Numan Kurtulmuş, gazetecilerden gelen soruları yanıtladı. Kurtulmuş, CHP'li Engin Özkoç'un hakaret skandalına ilişkin ise "Rahmetli Atatürk hayatta olsaydı bu adamı kızılcık sopasıyla kovalardı. Bu vahim tabloyu CHP mutedil bir hale çevirmeli diye düşünüyorum." dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, son günlerde gündemi meşgul eden CHP'li Engin Özkoç'un hakaret skandalına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
"ATATÜRK HAYATTA OLSAYDI BU ADAMI KIZILCIK SOPASIYLA KOVALARDI"
Kurtulmuş, "Şehitlerimizin olduğu, Türkiye'nin gerçekten zor bir süreçten geçtiği, Erdoğan-Putin görüşmesinin hemen bir gün öncesinde o görüntüler meclise yakışmadı. Keşke olmasaydı. Görüntülerin ortaya çıkmasının sorumlusu CHP Grup Başkanvekilidir. Söylediği her kelimesini kasten seçerek seçilmiş cumhurbaşkanımıza karşı ağıza alınmayacak, sokakta söylenmeyecek, son derece ağır hakaretleri bilerek kasten taammüden seçtiği kelimelerle suç işlemiştir. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Yıktın perdeyi eyledin viran diyoruz ya, bu bütün perdelerin yıkıldığı bir durumdur. Birde basın toplantısı üzerine meclis genel kuruluna giriyor. Bu seviyesiz ahlaksız karaktersiz bir tavırdır. Zaten gerekli soruşturma başlatıldı. Benim de şahsi kanaatim bir an önce fezlekenin hazırlanıp TBMM'ye gönderilmesidir. Bu mesele sadece meclisi değil CHP'yi ilgilendiren de bir meseledir. CHP de bu adamla ilgili soruşturma başlatmalı ve gerekli cezayı vermelidir. CHP ise destekleyen bir görüntü çiziyor.Rahmetli Atatürk hayatta olsaydı bu adamı kızılcık sopasıyla kovalardı. Bu vahim tabloyu CHP mutedil bir hale çevirmeli diye düşünüyorum." dedi.
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