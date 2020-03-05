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Muhtarlardan Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Engin Özkoç'a sert tepki! Pankartı parçalayıp yaktılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2020 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
MUHTARLARDAN CHP'Lİ ÖZKOÇ'A SERT TEPKİ

Başkan ’a yönelik çirkin hakaretlerde bulunan ve meclisin karıştıran ’un resminin olduğu pankart muhtarlar tarafından parçalanarak yakıldı.

Büyük Millet Meclisinde 'a, hakaretlerde bulunan ve meclisin karışmasına neden olan 'a yönelik tepki amaçlı Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneğine bağlı mahalle muhtarları tarafından basın açıklaması düzenlendi.

Muhtarlardan Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Engin Özkoç'a sert tepki! Pankartı parçalayıp yaktılar |Video MUHTARLARDAN BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET EDEN CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ'A SERT TEPKİ! PANKARTI PARÇALAYIP YAKTILAR |VİDEO

Başkan Erdoğan'ın resminin bulunduğu, "Senin yoluna bir değil, bin muhtar feda olsun reis" yazılı pankart açarak açıklamalarda bulunan mahalle muhtarları Milletvekili Özkoç'a, tepki gösterdi.

ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş konuyla ilgili gerçekleştirdiği basın açıklamasında, "52 Yaşındayım ve bu güne kadar böyle vahim bir olay görmedim. Bizler milletvekillerini neden gönderiyoruz, milletimizin sorunlarını dile getirsinler diye ve sorunları çözsünler diye. Türkiye savaş açmışken kendi içimizde savaşmanın ne olduğunu anlamıyorum bir türlü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı şuan başkomutandır. Başkomutana yapılan saygısızlık Türkiye Cumhuriyetine yapılmıştır. Cumhurbaşkanımıza yapılan hakaret cumhurbaşkanımızın şahsına değil, başkomutanın kendisinedir, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yapılmıştır. Biz Cumhurbaşkanımızın, başkomutanımızın ve 'de savaşan bütün askerlerimizin emrindeyiz. Bu lafı eden adamların da meclis altında kalmasından taraftar değiliz. O milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması lazımdır" diye konuştu.


Yapılan açıklamalar sonrasında muhtarlar, CHP Milletvekili Engin Özkoç'un resminin bulunduğu ve resim üzerinde çarpı atılan aynı zamanda, "Kendine gel Özkoç, Reise, uzanan dili keser kalkan kolu kırarız" yazısının bulunduğu pankartı parçalayarak ateşe verip yaktılar.

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