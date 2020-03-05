Muhtarlardan Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Engin Özkoç'a sert tepki! Pankartı parçalayıp yaktılar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik çirkin hakaretlerde bulunan ve meclisin karıştıran CHP Milletvekili Engin Özkoç’un resminin olduğu pankart muhtarlar tarafından parçalanarak yakıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hakaretlerde bulunan ve meclisin karışmasına neden olan CHP Milletvekili Engin Özkoç'a yönelik tepki amaçlı Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneğine bağlı mahalle muhtarları tarafından basın açıklaması düzenlendi.
Başkan Erdoğan'ın resminin bulunduğu, "Senin yoluna bir değil, bin muhtar feda olsun reis" yazılı pankart açarak açıklamalarda bulunan mahalle muhtarları Milletvekili Özkoç'a, tepki gösterdi.
Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş konuyla ilgili gerçekleştirdiği basın açıklamasında, "52 Yaşındayım ve bu güne kadar böyle vahim bir olay görmedim. Bizler milletvekillerini neden gönderiyoruz, milletimizin sorunlarını dile getirsinler diye ve sorunları çözsünler diye. Türkiye savaş açmışken kendi içimizde savaşmanın ne olduğunu anlamıyorum bir türlü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı şuan başkomutandır. Başkomutana yapılan saygısızlık Türkiye Cumhuriyetine yapılmıştır. Cumhurbaşkanımıza yapılan hakaret cumhurbaşkanımızın şahsına değil, başkomutanın kendisinedir, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yapılmıştır. Biz Cumhurbaşkanımızın, başkomutanımızın ve Suriye'de savaşan bütün askerlerimizin emrindeyiz. Bu lafı eden adamların da meclis altında kalmasından taraftar değiliz. O milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması lazımdır" diye konuştu.
Yapılan açıklamalar sonrasında muhtarlar, CHP Milletvekili Engin Özkoç'un resminin bulunduğu ve resim üzerinde çarpı atılan aynı zamanda, "Kendine gel Özkoç, Reise, uzanan dili keser kalkan kolu kırarız" yazısının bulunduğu pankartı parçalayarak ateşe verip yaktılar.
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