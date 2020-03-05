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Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Engin Özkoç hakkında flaş gelişme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2020 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ HAKKINDA FLAŞ GELİŞME

Son dakika haberi... 'li vekil 'un Başkan 'a hakaret etmesi nedeniyle başsavcılık hazırladığı fezlekeyi 'na gönderdi.

'li vekil 'un Başkan 'a hakaret etmesi nedeniyle başsavcılık hazırladığı fezlekeyi 'na gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin ifadeler kullanan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile ilgili hazırlanan Başsavcılık fezlekesi Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül dün yaptığı açıklamada, "Fezleke derhal TBMM'ye gönderilecek." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ'TAN SKANDAL İFADELER!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmasında "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftira ile lekelemeye çalışan her kim olursa olsun açık ve net söylüyorum; Haysiyetsizdir onursuzdur, şerefsizdir,alçaktır, haindir" sözleri üzerine kameralar karşısına geçen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanmıştı.

Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Engin Özkoç hakkında flaş gelişme | Video BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET EDEN CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ HAKKINDA FLAŞ GELİŞME | VİDEO
Son dakika: CHP'li Engin Özkoç'a Başkan Erdoğan’a hakaretten 1 milyon TL'lik dava! SON DAKİKA: CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ'A BAŞKAN ERDOĞAN’A HAKARETTEN 1 MİLYON TL'LİK DAVA!
TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan CHP'li Engin Özkoç'un çirkin sözleriyle ilgili açıklama TBMM MECLİS BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'TAN CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ'UN ÇİRKİN SÖZLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

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