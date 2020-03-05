CHP terörist cenazesine omuz vermek için sıraya girdi

MKP'li terörist Aysel Koç, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2012 yılında güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada sağ ele geçirildi. Terörist Koç dün tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nde intihar etti. Türkiye İdlib'de şehit düşen askerleri için gözyaşı dökerken, CHP İstanbul il ve ilçe yöneticileri teröristin cenazesine katıldı.

Tunceli'nin Ovacık kırsalında, 16 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü MKP/HKO mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Köşeye sıkıştırılan teröristler sağ ele geçirildi.



AYSEL KOÇ VE 22 TERÖRİST YAKALANDI

Yakalanan 23 terörist arasında yer alan MKP'li Aysel Koç, tutuklanarak Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 2012 yılından bu yana cezaevinde tutuklu olan Koç, önceki gün intihar etti.





CENAZESİ GAZİ MAHALLESİ'NE GETİRİLDİ

Yenişafak'ın haberine göre terörist Koç için İstanbul Gazimahallesi'nde, Gazi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. "Aysel Koç ölümsüzdür" yazılı pankartların taşıntığı törende, terör örgütü lehine sloganlar atıldı.Terör örgütü PKK'nın yayın organı ANF tarafından haberleştirilen cenaze töreninde ilginç bir bilgi yer aldı.





HDP VE CHP CENAZEDE HAZIR BULUNDU

Terörist için düzenlenen törene HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz, HDP İstanbul il ve ilçe yöneticileri, ESP il ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra CHP il ve ilçe yöneticileri de katıldı. Haberde CHP'li yöneticilerin ismine yer verilmedi.



CHP'Lİ SİYASETÇİLERİN ARKA ÇIKTIĞI PKK'LI VE DHKP-C'Lİ TERÖRİSTLER

Suriye'de Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirilen terörist Ceren Güneş'in CHP'li Veli Ağbaba tarafından TBMM'de sokulduğu ortaya çıktı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran skandal CHP'de ilk değil. DHKP-C'li Umut Güney, PYD'li Aziz Güler, DHKP-C'li Elif Sultan Kalsen, DHKP-C'li Berna Yılmaz, DHKP-C'li Mualla Zincir, DHKP-C'li Eylem Yücel ve PYD'li Özge Aydın CHP'li vekillerle ilişkisi ortaya çıkan teröristlerden bazıları.



CHP'NİN İL BAŞKANI SEÇTİĞİ KAFTANCIOĞLU, 'PYD BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR' DİYEMİYOR!

CHP İstanbul İl Başkanı olduktan sonra, attığı skandal tweetlerle gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu, dün katıldığı bir televizyon programında 'PYD terör örgütü müdür?' sorusuna bir türlü terör örgütüdür diyemedi.