Son dakika: AK Partili Emin Akbaşoğlu'dan CHP'li Engin Özkoç'un Erdoğan'a hakaretine yanıt: CHP tarihine kara bir leke olarak geçti
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu TBMM’de yaptığı açıklamada, “Türkiye’yi uzun süredir karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapmaktadır. Bu utanç CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Bunu gurubumuz adına ifade etmek isteriz ki; bu ahlaksız sözleri söyleyen CHP Grup Başkanvekili’ne (Engin Özkoç) karşı her türlü yasal haklarımız sonuna kadar mahfuzdur. Ve hukuk düzeni içinde muhakkak hesabı sorulacaktır.” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmasında "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftira ile lekelemeye çalışan her kim olursa olsun açık ve net söylüyorum; Haysiyetsizdir onursuzdur, şerefsizdir,alçaktır, haindir" açıklamasında bulunmuştu.
ÖZKOÇ'TAN SKANDAL İFADELER!
Başkan Erdoğan'ın sözleri üzerine kameralar karşısına geçen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı. Her fırsatta Esad'la barışalım diyen partinin Grup Başkanvekili, partisinin Esad sevdasını unutup özellikle son operasyonlarla Esad'a büyük darbe vurulmasını sağlayan Başkan Erdoğan için skandal sözler sarf etti.
"CHP TARİHİNE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇTİ"
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu TBMM'de yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi uzun süredir karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapmaktadır. Bu utanç CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Bunu gurubumuz adına ifade etmek isteriz ki; bu ahlaksız sözleri söyleyen CHP Grup Başkanvekili'ne (Engin Özkoç) karşı her türlü yasal haklarımız sonuna kadar mahfuzdur. Ve hukuk düzeni içinde muhakkak hesabı sorulacaktır." dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan CHP'li Özkoç'un açıklamalarına tepki:
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır." ifadesini kullandı.
Kurtulmuş, Twitter hesabından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un açıklamalarına ilişkin şu paylaşımda bulundu:
"Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır."
'HEM MİLLET HEM HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise skandal ifadelere sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Ünal, ''Hem millet önünde, hem hukuk önünde bunun hesabını vereceksiniz.'' ifadelerini kullandı.
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