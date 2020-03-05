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CHP'li Engin Özkoç, Başkan Eroğan'a hakaret edip Meclis'i karıştırmıştı! İşte Meclis'te Engin Özkoç'un yumruk yediği o an

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2020
İŞTE ENGİN ÖZKOÇ'UN YUMRUK YEDİĞİ O AN

Grup Başkanvekili ’un Başkan Erdoğan'a skandal ifadeler kullanması ’yi karıştırdı. Meclis’te yumruklar havada uçuşurken 'in, CHP'li Engin Özkoç'a attığı yumruk da kameralara yansıdı.

Grup Başkanvekili 'un Başkan Erdoğan'a skandal ifadeler kullanması 'yi karıştırdı. Meclis'te yumruklar havada uçuşurken 'in, CHP'li Engin Özkoç'a attığı yumruk da kameralara yansıdı.

CHP'li Engin Özkoç, Başkan Eroğan'a hakaret edip Meclis'i karıştırmıştı! İşte Meclis'te Engin Özkoç'un yumruk yediği o an |Video CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ, BAŞKAN EROĞAN'A HAKARET EDİP MECLİS'İ KARIŞTIRMIŞTI! İŞTE MECLİS'TE ENGİN ÖZKOÇ'UN YUMRUK YEDİĞİ O AN |VİDEO

VAHİT KİLER'DEN ÖZKOÇ'A YUMRUK

AK Parti Milletvekili Vahit Kiler'in, CHP'li Engin Özkoç'a attığı yumruk da kameralara yansıdı.


Kameralara yansıyan Milliyet gazetesi foto muhabiri Mustafa İstemi'nin çektiği bu görüntü, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Genel Kurul öncesinde düzenlediği basın toplantısında 'a hakaret içeren sözleri nedeniyle de tepki toplayan Özkoç'un üzerine, bir grup milletvekili yürüyünce gerginlik arttı.

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