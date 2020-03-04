Siyasilerden Başkan Erdoğan'a hakaret eden Engin Özkoç'a çok sert tepki

CHP'li Engin Özkoç'un Başkan Erdoğan'a küstah hakaretlerini değerlendiren TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Seviyesizce hakaretler, ifade özgürlüğü değildir" ifadelerini kullandı.

Şentop, "Hakarete ihtiyaç duymadan eleştirilerinizi yapabilirsiniz, bunu yapan arkadaşlar da var. Ancak hem de TBMM'de Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na hakaret edemezsiniz." dedi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

"BU DURUMDAN HERKES RAHATSIZ"

TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Herkes aynı görüşte olamaz, düşüncelerinizi ifade edebilirsiniz ancak bunlar basit hakaretler olamaz. Sağ duyulu arkadaşlarımız da bu durumdan rahatsız" ifadelerini kullandı.

Şentop, "Devlet olarak çok hassas bir süreçten geçiyoruz. Herkes hassasiyet içinde hareket etmelidir. Engin Özkoç'un ifadelerini kınıyorum. Herkes sorumluluğunun bilincinde olmalı." şeklinde konuştu.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN ENGİN ÖZKOÇ'A TEPKİ

Engin Özkoç'un Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin sözlerini A Haber'e değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''CHP'nin sistematik saldırıları, Türkiye'nin meşru yapılarına yönelik tipik CHP saldırısıdır. Suriye politikasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı makamına 'saray rejimi' derken, Suriye'deki eline kan bulanmış, kendi halkına karşı sistematik katliam uygulayan Esad rejimine Suriye'nin meşru devlet başkanı muamelesi ile yaklaşmaları açık bir zihniyet çarpıklığını önümüze koyuyor.'' ifadelerini kullandı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ KURTULMUŞ VE AKBAŞOĞLU'NDAN SERT TEPKİ

''CHP TARİHİNE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇMİŞTİR''

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu TBMM'de yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi uzun süredir karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapmaktadır. Bu utanç CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Bunu gurubumuz adına ifade etmek isteriz ki; bu ahlaksız sözleri söyleyen CHP Grup Başkanvekili'ne (Engin Özkoç) karşı her türlü yasal haklarımız sonuna kadar mahfuzdur. Ve hukuk düzeni içinde muhakkak hesabı sorulacaktır." dedi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

"BU SÖZLERİN HESABINI VERECEK"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "CHP'nin Grup Başkanvekili bütün edep sınırlarını zorlayarak, özellikle Türkiye'nin bu kadar önemli bir varoluş mücadelesi verdiği, askerlerimiz şehit olduğu ve bütün halkımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında durmaya gayret ettiği bir ortamda böylesine provakatif ve aşağılık sözleri söylemesi ciddi bir seviyesizliktir. Bu adam bu sözleri söylemişse ihanet içinde söylemiştir. Şiddetle kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu milli mücadelesinde yalnız değildir arkasında 83 milyon vatandaşımız vardır. 3- 5 kendini bilmez ne derse desin bunun hiçbir kıymeti yoktur. Bu söylediği sözlerin hepsinden pişman olacak ve mahkemelerde hesabını verecektir." dedi.

Hakaretlerin tesadüf değil bilinçli yapıldığını belirten Kurtulmuş: "Bu hakaretler son derece bilinçli söylenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devletini köşeye sıkıştırmak için, siyaset yapıyorum diyerek hakaret dolu sözler söylemiştir. Bu millet bunun hesabını sandıkta soracaktır. CHP'nin bu vekil hakkında ciddi anlamda işlem başlatması gerekir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Gazi Meclisimizi böylesine provakatif bir şekilde germeye kimsenin hakkı yoktur. Bu adam bu eylemlerinin sonuçlarına katlanmak zorundadır." dedi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

"BUNUN HESABINI MİLLETE, HUKUKA, TARİHE AĞIR ŞEKİLDE VERECEKLER"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ifadeler artık provokasyonun son noktasıdır. Amaçları Türkiye'nin dünyaya böyle bir görüntü vermesiydi. Yarın Cumhurbaşkanımızın Rusya ziyareti öncesinde ve Türkiye'nin dış cephesinde verdiği mücadele devam ederken bilinçli olarak yürütülen kasıtlı bir çalışmadır ve bugün istedikleri sonucu almışlardır. Bunun hesabını hem millete hem tarihe hem hukuka en ağır şekilde vereceklerdir. CHP top yekün bu işin içerisindedir ve maalesef Kemal Kılıçdaroğlu'nun dili bu sonucu hazırlamıştır. Bu milletin sinir uçlarını, şehitleri, milli güvenlik meselesi, milli mücadelesi ve terörle mücadelesini hafife alan, içerde de dünyada bu görüntüleri veren ve provokasyonları ile zemin hazırlayan CHP bunun hesabını millete ve tarihe verecektir, vermek zorundadır. Salı günü Grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı ağır konuşma ile bu hattı açmış oldu. Biz bugün siyasi bir meseleyi değil milli bir meseleyi konuşuyoruz. Bugüne kadar 1 milyon kişinin katili olan Esad'a tek bir eleştiri söylemeyen CHP'nin sözcüleri, bu milletin çıkarlarını koruyan T.C'nin Cumhurbaşkanı ve orduların başkomutanı olan Recep Tayyip Erdoğan'a bu düşmanlığının altında yatan gerekçeyi çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu ihanetinin hesabını vermek durumundalardır. Burada artık CHP takındığı tavır ile bu milletin milli meselelerini ve güvenliğini açık bir şekilde adeta tehdit etmektedir. Bu affedilebilir ve gözden kaçırılabilir bir mesele değildir." şeklinde konuştu.

MAHİR ÜNAL'IN AÇIKLAMALARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN SERT TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Hamza Dağ ve Jülide Sarıeroğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Twitter hesaplarından paylaşımda bulunan Yazıcı, Dağ ve Sarıeroğlu, Özkoç'un açıklamalarına ilişkin eleştirilerde bulundular.

Yazıcı, "Utanmazlığın, arsızlığın, düzeysizliğin, çukur olmanın zirve hali... Hesap vereceksin!" ifadesini kullanırken, Dağ, şunları kaydetti:

"Tek vasfı CHP'li belediyelerin paralarına çökmek olan müptezel, görevini sürdürmek ve asansör işini daha rahat yapabilmek için pis ağzının salyalarını TBMM'ye saçmış. Haddini bil Özkoç, haddini."

Sarıeroğlu da yaptığı paylaşımda, "Bu seviyesiz ve düzeysiz açıklamalar, Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet ve millet yararına yürüttüğü haklı mücadelesine duyulan husumetin açık bir göstergesidir. Bu hadsiz açıklamalar ve müptezel üslup, millet vicdanını yaraladığı gibi hesabını yargı önünde de verecektir." ifadelerine yer verdi.