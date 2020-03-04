Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'tan Yunanistan'a tepki: Utanç verici, barbarlık
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yunanistan sınırından yansıyan utanç verici görüntüler, Batı'nın gerçek değerini ortaya koymuştur. Kapısına gelmiş mazluma kurşun sıkan, botlarını batıran, savunmasız çocuklara gaz bombası atan zihniyeti tanımlayacak tek kavram barbarlıktır." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, göçmenlere zulüm eden Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Oktay, "Yunanistan sınırından yansıyan utanç verici görüntüler, Batı'nın gerçek değerini ortaya koymuştur." dedi.
Oktay, "Kapısına gelmiş mazluma kurşun sıkan, botlarını batıran, savunmasız çocuklara gaz bombası atan zihniyeti tanımlayacak tek kavram barbarlıktır" ifadelerini kullandı.
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