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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'tan Yunanistan'a tepki: Utanç verici, barbarlık

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
TÜRKİYE'DEN YUNANİSTAN'A TEPKİ: UTANÇ VERİCİ

, " sınırından yansıyan utanç verici görüntüler, Batı'nın gerçek değerini ortaya koymuştur. Kapısına gelmiş mazluma kurşun sıkan, botlarını batıran, savunmasız çocuklara gaz bombası atan zihniyeti tanımlayacak tek kavram barbarlıktır." ifadelerini kullandı.

, göçmenlere zulüm eden 'a sert tepki gösterdi. Oktay, "Yunanistan sınırından yansıyan utanç verici görüntüler, Batı'nın gerçek değerini ortaya koymuştur." dedi.

Oktay, "Kapısına gelmiş mazluma kurşun sıkan, botlarını batıran, savunmasız çocuklara gaz bombası atan zihniyeti tanımlayacak tek kavram barbarlıktır" ifadelerini kullandı.

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