04 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Sakarya'da koronavirüs şüphesi! Umre dönüşü rahatsızlan kadın gözlem altına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
UMRE DÖNÜŞÜ KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ!

’nın Kaynarca ilçesinde, umre dönüşü öksürük şikayeti artan hasta, şüphesiyle Eğitim ve ’nde gözlem altına alındı.

Kaynarca'da yaşayan ve umreden yeni dönen bir kişi, öksürük şikayeti artınca Kaynarca Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hasta buradan da şüphesiyle Üniversitesi Eğitim ve 'ne sevk edildi. Negatif basınçlı sedyeyle sevki yapılan hasta, gözlem altına alındı. Hastadan alınan kan örnekleri tahlile gönderildi.

'3 AYDIR ÖKSÜRÜK ŞİKAYETİ VARMIŞ'
İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, bakanlığın koronavirüs konusunda çok hassas olduğunu, gerekli tedbirlerin alınarak hastaların nakledilmesini istediğini bildirerek, "Kaynarca'da hastaneye müracaat eden hastamızın 3 aydır öksürük şikayeti varmış. Ancak umre ziyaretinde öksürükte artış olmuş. Hekim arkadaşlarımız da hastayı, tetkiklerinin yapılması için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakletti. Testlerin sonucuna göre durumu bakanlığımıza bildiriyoruz. Bu işlem spesifik değil, her gün yapıyoruz. Hastalarımızın test sonuçları şimdiye kadar hep negatif çıktı. Biz tedbirimizi almak durumundayız" dedi.

Son dakika: AB'de koronavirüs paniği! Test sonucu pozitif çıktı... SON DAKİKA: AB'DE KORONAVİRÜS PANİĞİ! TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI...
Irak'tan flaş karar! Koronavirüs nedeniyle o bölgede cemaatle namaz kılınmayacak IRAK'TAN FLAŞ KARAR! KORONAVİRÜS NEDENİYLE O BÖLGEDE CEMAATLE NAMAZ KILINMAYACAK
Son dakika: Irak'ta koronavirüs can aldı SON DAKİKA: IRAK'TA KORONAVİRÜS CAN ALDI
Ticaret Bakanlığından koronavirüs önlemi! Artık izin alınacak TİCARET BAKANLIĞINDAN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ! ARTIK İZİN ALINACAK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN