Son dakika: CHP’den Başkan Erdoğan’a ağır hakaret! Avukat Hüseyin Aydın'dan flaş açıklama: Dava açacağız!

Son dakika... CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Erdoğan'ın bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda söylediği "Türkiye'nin mücadelesini lekelemek isteyenler alçaktır, şerefsizdir, haindir" sözleri üzerine kameralar karşısına geçerek Başkan Erdoğan hakkında ağır hakaretlere bulundu. Özkoç'un ifadeleri sonrası Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, A haber canlı yayında katılarak yaptığı açıklamada "Yarın CHP'li Engin Özkoç hakkında yasal yollara başvuracağız. Özkoç hakkında "Maddi ve manevi tazminat davası açacağız" ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmasında "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftira ile lekelemeye çalışan her kim olursa olsun açık ve net söylüyorum; Haysiyetsizdir onursuzdur, şerefsizdir,alçaktır, haindir" açıklamasında bulunmuştu.



ÖZKOÇ'TAN SKANDAL İFADELER!



Başkan Erdoğan'ın sözleri üzerine kameralar karşısına geçen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı.

Her fırsatta Esad'la barışalım diyen partinin Grup Başkanvekili, partisinin Esad sevdasını unutup özellikle son operasyonlarla Esad'a büyük darbe vurulmasını sağlayan Başkan Erdoğan için skandal sözler sarf etti.

CHP'Lİ ÖZKOÇ'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A AĞIR HAKARET!



Bu açıklama üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bugün Başkan Erdoğan'a çok ciddi, ağıza alınmayacak hakaretlerde bulundu.



"CHP'NİN HAKARET KAMPANYASINDA YENİ BİR EVREYE GİRDİ"



Başkan Erdoğan'ın avukatı A Haber'e yaptığı açıklamada, "Başkan Erdoğan'a daha önce de hakaretler olmuştu. Fakat Özkoç'un bugünkü açıklamalarını siyasi düzeyde emsaline şahit olmadığımız bir açıklama olarak nitelemek lazım. Bu açıklamayı CHP'nin sövücüsü sıfatı ile yaptığına göre, CHP'nin hakaret kampanyasında yeni bir evreye girdiğimizi işaret ediyor" şeklinde konuştu.



"ÖZKOÇ HAKKINDA DAVA AÇACAĞIZ"

Avukat Aydın, bu süreçte düğmeye basıldığının altını çizerek, "Daha önce Başkan Erdoğan'a yönelik siyasilerden böyle bir açıklama olmamıştı. Bunu özellikle dinleyicilerin dikkatine sunmak isterim. Bu açıklamalar kamuoyuna yansıdıktan sonra hemen hazırlılarımıza başladık. Yarın CHP'li Engin Özkoç hakkında yasal yollara başvuracağız, Özkoç aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açacağız" dedi.



AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ KURTULMUŞ'TAN CHP'Lİ ÖZKOÇ'UN AÇIKLAMALARINA TEPKİ:



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un açıklamalarına ilişkin şu paylaşımda bulundu:





"Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır."



AK PATİ'DEN ÇOK SERT TEPKİLER



AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu TBMM'de yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi uzun süredir karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapmaktadır. Bu utanç CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Bunu gurubumuz adına ifade etmek isteriz ki; bu ahlaksız sözleri söyleyen CHP Grup Başkanvekili'ne (Engin Özkoç) karşı her türlü yasal haklarımız sonuna kadar mahfuzdur. Ve hukuk düzeni içinde muhakkak hesabı sorulacaktır." dedi.





CHP'li Özkoç'un Erdoğan hakkında kullandığı alçak ifadeler ilk değil. Özkoç, daha önce de Başkan Erdoğan'ı hedef almış ve haddini aşan ifadelere imza atmıştı.













ÖZKOÇ'UN CHP İMAMI İLE POZLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI!



CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için Meclis Araştırma Önergesi vermişti.



Ancak ABD'de çekilen görüntüler gerçeği ortaya çıkardı. CHP'li Özkoç ve FETÖ imamı Mahmut Yeter yan yana görüntülenmişti.



CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un "korkma" diye seslenerek yanına çağırdığı kişi firari FETÖ imamı Mahmut Yeter olduğu belirlenmişti.