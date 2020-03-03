Son dakika: Rejim askeri şoka uğradı! Kaçıyorlar...
Son dakika haberine göre; Suriye'nin İdlib kentine yönelik TSK tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı tüm hızıyla devam ederken rejim güçleri son 3 ayda girdikleri köyleri boşaltarak kaçmaya başladı. Muhalifler, İdlib’in güneyinde Cebel Zayiye bölgesinde operasyonu tamamlayarak 9 köyü daha aldı. Benzer tablo Hama’nın Al Ghab bölgesinde yaşandı. Hava avantajını kaybeden rejim burada da 9 köyü bıraktı. Çatışmalar stratejik Serakib ilçesinde yoğunlaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 4 günlük müdahalesi Suriye'de dengeleri değiştirdi. Muhalifler, İdlib'in güneyinde Cebel Zayiye Bölgesinde önceki gün başladıkları operasyonu tamamladı. Kefr Vait, Sufuhin, Fattira, Darul Kebira, Maaret Muhis, El Brij, Kokaba, Flefel ve Kan Safra köylerini alan muhalifler bölgeyi tamamen ele geçirdi. TSK'nın da SİHA'larla desteklediği operasyonda rejim ve destekçileri köyleri boşaltarak kaçtı. İdlib'e hakim dağların bulunduğu Cebel Zaviye, Halep ve Lazkiye'yi bağlayan M4 karayoluna açılan kapı konumunda olmasıyla da stratejik öneme sahip.
MUHALİFLER AMAN VERMİYOR
Yenişafak'ta yer alan habere göre; İdlib'in güneyindeki Kefrenbel kasabasında da muhaliflerin operasyonu devam ediyor. Kasabanın bir bölümü muhaliflerin kontrolüne geçti. Benzer tablo, Hama'nın Al Ghab bölgesinde yaşandı. Muhalifler düşürülen uçakları nedeniyle hava gücü avantajını kaybeden rejime ağır darbeler indirdi. TSK da ateş desteği sağlayınca muhalifler, El Zakkum, El Dikmak, Kledin, Ankavi, Al Kahira, Kukfin, Al Halluba, Al Manara ve Al Tavila köylerini ele geçirdi.
Muhaliflerin rejimden aldığı Serakib, Suriye'de çatışmaların odak noktası oldu. Aldığı ağır darbelerle sarsılan rejim ve destekçileri psikolojik üstünlük kazanmak için kasabaya tüm gücü ile saldırmaya başladı. Takviye Rus paralı askerlerin getirildiği kasaba Rus ordusu tarafından ağır bombardıman altına alındı. Muhaliflerin çekilmek zorunda kaldığı bazı noktalar rejimin kontrolüne geçti.
SİHA'LAR YİNE ÇALIŞTI
Türk SİHA'ları muhaliflere havadan destek verdi. Silahlarla dolu iki kamyon ve füze rampası imha edildi. Kasabanın 20 km kuzeyinde bir binanın altına saklanan rejime ait bir mühimmat deposu da imha edildi, binada saatlerce patlama yaşandı. Rus hava güçleri de yanlışlıkla bir rejim konvoyunu imha etti, çok sayıda milis ve asker öldü. Muhalifler de Serakib'te pusuya düşürdüğü 20 kişilik bir rejim grubunu etkisiz hale getirdi.
HİZBULLAH ÇIKIŞ ARIYOR
Serakib'de rejim saflarında çatışırken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedefi olan Hizbullah şoku atlatamadı. Arap basınında yer alan iddiaya göre cephe hattında sıkışan Hizbullah, Türk ordusuyla savaşı durdurmak, ölü ve yaralılarını tahliye etmek amacıyla Lübnan ve İran'dan arabuluculuk yapmasını istedi.
Bu kapsamda Lübnan Kamu Güvenliği Başkanı General Abbas İbrahim Ankara'ya gelerek MİT'te bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, General İbrahim'in İdlib saldırısında büyük darbe alan Hizbullah milislerinin ölülerinin tahliye edilmesi için Türkiye'den yardım istediği öğrenildi. Türk ordusunun yoğun saldırısından sonra Suriye rejim güçlerinin, Hizbullah'ı savaş alanında yalnız bırakarak geri çekildiği ve bu durumun rahatsızlık yarattığı ifade edildi.
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