Esad rejim unsurlarını kör ve sağır etti! Bahar Kalkanı Harekatı’na KORAL damga vurdu
Suriye'nin İdlib kentinde kahraman askerlerimize yönelik Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen hava saldırısına Türk Silahlı Kuvvetleri misliyle karşılık verdi. Türkiye, havada ve karada etkin rol oynarken Türkiye'nin elektronik harp ve radar sistemlerinde yakaladığı ileri teknolojiyi gözler önüne seren KORAL Sistemi İdlib'deki Bahar Kalkanı Harekatı'nda önemli görev yapıyor. KORAL düşman hedeflerin haberleşmesini keserek 200 kilometrede radarları kör ediyor.
Giriş Tarihi: 02.03.2020 08:47Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 08:48