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Esad rejim unsurlarını kör ve sağır etti! Bahar Kalkanı Harekatı’na KORAL damga vurdu

Suriye'nin İdlib kentinde kahraman askerlerimize yönelik Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen hava saldırısına Türk Silahlı Kuvvetleri misliyle karşılık verdi. Türkiye, havada ve karada etkin rol oynarken Türkiye'nin elektronik harp ve radar sistemlerinde yakaladığı ileri teknolojiyi gözler önüne seren KORAL Sistemi İdlib'deki Bahar Kalkanı Harekatı'nda önemli görev yapıyor. KORAL düşman hedeflerin haberleşmesini keserek 200 kilometrede radarları kör ediyor.

Giriş Tarihi: 02.03.2020 08:47 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 08:48
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Esad rejim unsurlarını kör ve sağır etti! Bahar Kalkanı Harekatı’na KORAL damga vurdu

Yeni nesil savaş teknolojilerinin vazgeçilmezlerinden birisi olarak kabul edilen İnsansız Hava Araçları (İHA) Türk Ordusu tarafından etkin olarak kullanılmaya devam ediyor.

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Esad rejim unsurlarını kör ve sağır etti! Bahar Kalkanı Harekatı’na KORAL damga vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, silahlı insansız hava araçlarını İdlib'de yoğun olarak kullanıyor. Çok sayıda hedef bu şekilde imha edildi. Hatta 3 hava savunma sistemi de vuruldu.

Peki SİHA'lar, görülmeden bu hedeflere nasıl yaklaşabildi?

SİHA'ların bu operasyondaki en büyük yardımcıları elektronik karıştırma yapabilen KORAL sistemi

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Esad rejim unsurlarını kör ve sağır etti! Bahar Kalkanı Harekatı’na KORAL damga vurdu

KORAL ELEKTRONİK HARP SİSTEMİ NEDİR?

Koral, askeri araçlara entegre edilen ve geniş frekans bandında görev yapabilen bir radar sistemi. Milli ve yerli sistem olan Koral, radarları kör etmek, iletişimi kesmek ve diğer bilgisayarlı sistemleri işlevinden uzaklaştırmak için geliştirildi. Koral, bir elektronik destek aracı ve 4 elektronik taarruz aracından oluşuyor.

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Esad rejim unsurlarını kör ve sağır etti! Bahar Kalkanı Harekatı’na KORAL damga vurdu

Elektronik destek aracı, hedefi çok sıkı bir şekilde takip edip hangi bantta yayın yaptığını bulduktan sonra o banttaki elektronik taarruz aracına gereken bilgileri aktarılıyor. Ve hedef, elektronik taarruz aracı tarafından hedef işlevini yapamayacak hale getirilir. Yerli hava savunma sistemi Koral, Suriye sınır hattına sevk edilerek aktif hale getirilmişti. Sistemin menzilinin yaklaşık 200 kilometre olduğu belirtiliyor.

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Esad rejim unsurlarını kör ve sağır etti! Bahar Kalkanı Harekatı’na KORAL damga vurdu


Hava kuvvetleri bünyesinde görev yapan tam sayısı bilinmeyen hava araçlarının bir kısmı TUSAŞ ANKA ve Bayraktar İHA da Türkiye üretimidir. Bunların yanı sıra I-GNAT ve IAI Heron İHAlarıda aktif görev yapmaktadır. ABD'den silahlı İHA alınamaması üzerine ANKA ve Bayraktar İHAları, Roketsan tarafından üretilen cirit füzeleri ile silahlandırılmaya başlamıştır.