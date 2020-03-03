Son dakika: Meclis'te 9 yıl sonra bir ilk! İdlib gizli oturumda görüşülecek
Son dakika haberine göre; Suriye'nin İdlib kentinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın ardından TBMM Genel Kurulu, bölgede yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere bugün gizli oturumla toplanacak. Görüşmede yeminli sağır ve dilsiz görevliler bulunacak. Kapalı oturumun tutanağı bir zarfa konulup mühürlenerek Meclis arşivine kaldırılacak.
Genel Kurul'da haftalık olağan çalışmanın başladığı bugün saat 15.00'de kapalı oturum yapılacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki gelişmelerle ilgili milletvekillerine ayrı ayrı sunum yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazır bulunacağı oturumda partilerin temsilcileri de değerlendirmelerde bulunacak.
YEMİNLİ, DİLSİZ GÖREVLİLER
Hürriyet'in haberine göre gizli oturumda tutanakları yeminli stenograflar tutacak. Görüşmede milletvekillerine yardımcı olmak amacıyla sağır ve dilsiz kavaslar görev yapacak. Kapalı oturumun tutanağı daha sonra bir zarfa konularak görevli katip üyelerce mumla mühürlenecek ve Meclis arşivine kaldırılacak. Toplantıda konuşulan tüm bilgiler devlet sırrı olarak kabul ediliyor ve katılan milletvekillerinin konuyla ilgili açıklama yapması da yasaklanıyor. Gizli görüşme tutakları 10 yıl boyunca sır olarak saklanıyor. Süre aşıldıktan sonra bu tutanaklar, grubu bulunan partilerin temsil edildiği Danışma Kurulu'nun teklifi üzerine Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamayla açılabiliyor.
1 MART HALEN GİZLİ
Yakın siyasi tarihte kritik önemde olan 1 Mart 2003 tarihli Irak tezkeresinin kapalı görüşme tutanakları ise halen gizleniyor. Meclis Genel Kurulu, 10 yılın ardından başvurulara karşın bu tutanakların açıklanması yönünde karar almadı. Meclis'te açıklanan en son kapalı oturum tutanağı 3 Şubat 2011'deki görüşmeye ait. Bu tarihte, bazı şirketlerin vergi borcuna getirilen yeniden yapılanmadan viski üreten bir İngiliz şirketinin de yararlandığına dair tartışmalar üzerine muhalefetin taktik bir yaklaşımla kapalı oturumda görüşme yaptırmıştı. Vergi veya ticari sır içermeyen bu görüşmenin tutanakları 10 yıl geçmeden Meclis kararıyla açıldı.
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