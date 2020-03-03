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Bahar Kalkanı Harekatı'na destek!

Son dakika haberine göre; Suriye'nin İdlib kentine başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Suriye Geçici Hükümeti ve muhalefeti, Türk ordusunun başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklerken, dünyanın farklı bölgelerinde Mehmetçik için dualar okundu.

Giriş Tarihi: 03.03.2020 07:20 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 07:23
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Bahar Kalkanı Harekatı'na destek!

Suriye Geçici Hükümeti ve muhalefetin askeri kanadı, Türk ordusunun İdlib'deki varlığının halk nezdinde meşru bir hak olduğunu vurgulayarak, Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini duyurdu.

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Bahar Kalkanı Harekatı'na destek!

Suriye Geçici Hükümeti Başbakanlık Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, halkın meşruiyetin kaynağı olduğunun altını çizerek, "Suriyelilerin, kardeş Türk devletini, dünyanın en büyük terör örgütüne ( Esad rejimi) karşı kendisini korumaya çağırdığına" işaret etti.

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Bahar Kalkanı Harekatı'na destek!

Açıklamada, "Artık milyonlarca Suriyelinin kalbi, bu harekat için atacak. Meydanlardaki destek sloganları dinmeyecek. Çadırlarda ve ülke dışında yaşayan mazlumların duaları eksik olmayacak" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada "Bahar Kalkanı Harekatı'nı destekliyor ve takdirle karşılıyoruz" denildi.

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Bahar Kalkanı Harekatı'na destek!

Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kuzey Makedonya'da Fetih suresi okundu.

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Bahar Kalkanı Harekatı'na destek!

ÜSKÜP'TE DUALAR TÜRK ORDUSU İÇİN
Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kuzey Makedonya'da Fetih suresi okundu. Başkent Üsküp'teki Arasta Camisi'nde sabah namazının ardından düzenlenen programda, Türk ordusu ve Türk milleti için dua edildi.