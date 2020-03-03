Bahar Kalkanı Harekatı'na destek!

Son dakika haberine göre; Suriye'nin İdlib kentine başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Suriye Geçici Hükümeti ve muhalefeti, Türk ordusunun başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklerken, dünyanın farklı bölgelerinde Mehmetçik için dualar okundu.

Giriş Tarihi: 03.03.2020 07:20 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 07:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





