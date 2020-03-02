Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika Bahar Kalkanı Harekatı açıklaması
Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'e yönelik Beşar Esad unsurlarına yönelik başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı için yaptığı açıklamada, "Artan bir azim ve kararlılıkla inşallah kazasız, belasız bu görevin de sonucuna ulaşacak, mücadeleyi kazanacağız." dedi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı Taktik Komuta Yeri'nden sevk ve idare etmeye devam ediyor.
Harekat Merkezi'nde sahadaki son durumu ve gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendiren Akar, önemli günlerden geçildiğini belirtti.
"ÖNEMLİ BÜYÜK BİR GÖREVİ YERİNE GETİRİYORSUNUZ"
Türkiye'nin birliği, bütünlüğü, güvenliği asil milletin geleceği için yapılması gereken faaliyetleri "Ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı" ile yerine getirmeye devam ettiklerini dile getiren Akar, şunları söyledi:
"Hak için, hukuk için sadece kendimiz için değil Suriyeli kardeşlerimizin de rahatı, huzuru, güvenliği için yoğun gayret gösteriyoruz. Sadece askeri değil aynı zamanda insani bir sorumluluğu da yerine getirme gayreti içindeyiz. Tarihimizden ve kültürümüzden aldığımız ilhamla her zaman olduğu gibi mazlumların, mağdurların yanında olmaya, üzerimize düşen görevleri yapmaya devam ediyoruz. Burada önemli, büyük bir görevi yerine getiriyorsunuz. Hem ülkemiz için hem Suriyeli kardeşlerimiz için hem askeri hem insani anlamda çok önemli bir görevi yürütüyorsunuz."
"BU MÜCADELEYİ KAZANACAĞIZ"
Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemli başarılar kazandığını, bunda en büyük payın şehit ve gazilerde olduğunu vurgulayan Akar, şu değerlendirmede bulundu:
"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Bir kez daha ailelerine sabır tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Şu unutulmamalıdır ki şimdiye kadar, şehitlerimizin, gazilerimizin bir damla kanlarını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Sevdiklerinin akan gözyaşlarının hesabını sorduk, sormaya da devam edeceğiz."
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında önemli bir mücadeleyi sürdürdüğünü dile getiren Akar, "Şimdiye kadar yaptıklarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor ve sizleri kutluyorum. Bundan sonra da artan bir azim, kararlılıkla inşallah kazasız, belasız bu görevin de sonucuna ulaşacak, bu mücadeleyi kazanacağız." dedi.
Akar ve Komutanlar daha sonra incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.Bahar Kalkanı Harekatı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın sevk ve idaresinde planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İran'da şok! Virüs 12 can daha aldı
- Yalova Belediyesi soruşturmasında gözaltılar
- 'Cezai ehliyeti tam' raporu
- Son dakika: Bakan Soylu Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı
- Arif Nihat Asya Şehitler Tepesi şiiri sözleri!
- Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
- 2 ay yatarak 100 bin lira kazanın!
- MSB'den flaş açıklama: 32 PKK-YPG'li öldürüldü
- 2 Mart TOKİ Selçuklu kura sonuçları tüm liste
- Başkan Erdoğan: Omuzlarının üzerinde o başlar da kalmayacak
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2 Mart TOKİ Selçuklu kura sonuçları tüm liste | TOKİ Konya Selçuklu çekiliş sonucu isim listesi!
- Şehitler Tepesi ne demek? Arif Nihat Asya Şehitler Tepesi şiiri sözleri!
- 2 ay yatarak 100 bin lira kazanın! Avrupa Uzay Ajansı’na başvuru nasıl yapılır?
- EDHO 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) fragman neden yok?
- 2020 emekli promosyonu ne zaman yatacak? Promosyon taban ücreti ne kadar?
- 1717 konut yapılacak! TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları isim listesi! toki.gov.tr TOKİ Selçuklu çekiliş sonuçları…
- 2 Mart gram çeyrek altın ne kadar? Mart ayında altın yükselecek mi? Altın fiyatlarına “Korona” etkisi!
- Galatasaray Gençlerbirliği canlı anlatım izle! GS Gençlerbirliği CANLI | Video
- El Clasico hangi kanalda? Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?
- Emekliye 602 TL ek ödeme formülü… SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ek ödeme tablosu! Ek ödemeler ne kadar olacak?
- MKE Ankaragücü 0-3 Demir Grup Sivasspor | MAÇ SONUCU
- Maç sonucu: Yukatel Denizlispor 2-0 Yeni Malatyaspor