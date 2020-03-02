Bahar Kalkanı Harekatı için tüm camilerde Fetih Suresi okundu
Son dakika haberine göre; Suriye'nin İdlib kentine başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıya ulaşması için bu sabah tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu.
İdlib'de 34 askerimizin şehit olduğu kalleş saldırı sonrası Türkiye bölgeye Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Şehit haberleri sonrası 80 milyon tek yürek olurken; ÇNRA, OBÜS, SİHA ve F-16'larla tespit edilen rejim hedefleri etkisiz hale getiriliyor.
Operasyonun başlatılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kahraman ordumuzun başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanmasını için Fetih Suresi okunarak, TSK ve millet için dua okunacağını belirtti.
Vatandaşlara sabah namazında camileri doldurma çağrısı yapan Erbaş, "Bahar Kalkanı Harekatı'nda kahraman Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyor, Yüce Rabbimden şanlı ordumuzu, nusretiyle ve kudretiyle her daim muzaffer kılmasını niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.
Alınan bu kararın ardından bu sabah Türkiye genelindeki tüm camilerde Mehmetçik için Fetih Suresi okundu.
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