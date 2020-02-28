28 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki görüşme tarihi belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN İLE PUTİN ARASINDAKİ GÖRÜŞME TARİHİ BELLİ OLDU

Son dakika haberine göre; Esad rejiminin 'deki alçak saldırısında 33 askerimiz şehit olmuştu. 'de artan gerilim sonrası , Başkan ve Rusya Devlet Başkanı ’in 5 veya 6 Mart tarihleri arasında görüşme gerçekleştirebileceğini duyurdu.

Başkan ve Devlet Başkanı , 'de artan gerginliği görüşmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, iki devlet başkanının 5 ya da 6 Mart tarihlerinde görüşme gerçekleştirebileceği bilgisi verildi.

Suriye'de dün Türk askerine yapılan hain saldırıda 33 Türk askeri şehit edilmişti.

Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü |Video SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN, PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ |VİDEO

Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN, PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Türkiye ve Almanya'dan İdlib saldırısı hareketliliği TÜRKİYE VE ALMANYA'DAN İDLİB SALDIRISI HAREKETLİLİĞİ
Türk SİHA'ları İdlib üzerinde uçtu TÜRK SİHA'LARI İDLİB ÜZERİNDE UÇTU
Son dakika haberi: Merkel'den Esad rejimi ve destekçilerine İdlib çağrısı SON DAKİKA HABERİ: MERKEL'DEN ESAD REJİMİ VE DESTEKÇİLERİNE İDLİB ÇAĞRISI
Son dakika: Türk ve Rus heyetler arasında İdlib görüşmesi SON DAKİKA: TÜRK VE RUS HEYETLER ARASINDA İDLİB GÖRÜŞMESİ
Son dakika haberi... Türkiye kahraman İdlib şehitlerini uğurluyor |Video SON DAKİKA HABERİ... TÜRKİYE KAHRAMAN İDLİB ŞEHİTLERİNİ UĞURLUYOR |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN