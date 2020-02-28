Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki görüşme tarihi belli oldu
Giriş Tarihi: 28.02.2020
Son dakika haberine göre; Esad rejiminin İdlib'deki alçak saldırısında 33 askerimiz şehit olmuştu. Suriye'de artan gerilim sonrası Rusya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 5 veya 6 Mart tarihleri arasında görüşme gerçekleştirebileceğini duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de artan gerginliği görüşmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin ardından Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, iki devlet başkanının 5 ya da 6 Mart tarihlerinde görüşme gerçekleştirebileceği bilgisi verildi.
Suriye'de dün Türk askerine yapılan hain saldırıda 33 Türk askeri şehit edilmişti.
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