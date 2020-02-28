Türkiye ve Almanya'dan İdlib saldırısı hareketliliği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, TSK'nın İdlib'de uğradığı kalleş saldırı hakkında telefonda görüştü. Türkiye ile Almanya arasındaki diplomaside Almanya Başbakanı Merkel, Rusya ve Esad rejimin tepki gösterdi. Merkel, Esad rejimi ve destekçilerinin saldırıları sonlandırması gerektiğini vurguladı.
Almanya Başbakanı Merkel, Türk askerlerine yapılan acımasız saldırıları kınayarak, rejim ve destekçilerine saldırılara son verme çağrısında bulundu.
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in Türk birliklerine düzenlenen acımasız saldırıları kınadığını ve Suriye rejimi ile destekçilerinin saldırılarına son vermesi çağrısında bulunduğunu belirtti.
Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün telefonda İdlib'deki güncel durumu ele aldıklarını belirtti.
Angela Merkel'in, İdlib ve çevresinde hayatını kaybeden askerlerden dolayı taziyede bulunduğunu ifade eden Steffen Seibert, "Şansölye Merkel, Türk birliklerine yönelik acımasız saldırıyı kınadı ve Suriye rejimi ile destekçilerinin saldırılara son vermesi çağrısında bulundu." ifadesini kullandı.
Seibert, iki liderin, ateşkes konusunda yeni bir anlaşmanın acil olarak sağlanmasının gerekli olduğu ve bunun için mümkün olan en kısa zamanda siyasi görüşmelerin başlatılması hususunda hemfikir olduğunu aktardı.
Steffen Seibert ayrıca, Merkel'in İdlib'de yerlerinden edilenlere insani destek konusunda Alman hükümetinin dayanışmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taahhüt ettiğini de kaydetti.
ERDOĞAN VE MERKEL GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel'in görüşmesinde, İdlib'deki son gelişmeler ve Suriye krizinin ele alındı, bölgesel meseleler üzerinde işbirliği ve ortak çalışma konuları masaya yatırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İdlib'de yaşanan son gelişmeler ve Suriye krizinin ele alındığı görüşmede, bölgesel meseleler üzerinde iş birliği ve ortak çalışma konuları masaya yatırıldı.
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU ALMAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
kalan karakter 1000
avrupa amerika rusya hepsini toplasanız bir RECEP TAYYİP ERDOĞAN etmez haklı olmadığı hiçbir davanın asla peşinden gitmedi kimsenin kuklası olmadı yediği ekmeğin hakkını veren 50 yıllk feto yapılanmasını tarumar eden tam bir Anadolu delikanlısı yaşadıklarımız kader defterine böyle yazılmış basiret sahibi bir liderle zor zamanlar bile kolay geçercevapla 28.02.2020 22:05
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