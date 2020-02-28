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Son dakika: Başkan Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN URSULA VON DER LEYEN İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberine göre; Esad rejiminin alçak saldırısı sonrası Başkan 'ın telefon diplomasisi devam ediyor. Başkan Erdoğan () Komisyonu Başkanı ile telefonda görüştü.

Başkan , Komisyonu Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye'de rejimin gerçekleştirdiği saldırılar ve sebep olduğu insani kriz tüm boyutlarıyla ele alınmış, çözüm noktasında atılabilecek ortak adımlar üzerinde duruldu.

Başkan Erdoğan, Suriye krizinde çözüm için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

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