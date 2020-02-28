Türk SİHA'ları İdlib üzerinde uçtu
Türk Silahlı Kuvvetleri, Esad rejiminin kalleş saldırısına misliyle karşılık vermeye devam ediyor. TSK'ya ait silahlı insansız hava araçları İdlib üzerinde uçuş yaptı.
Türkiye'ye ait silahlı insansız hava araçlarının bugün İdlib sınırları içinde beş ayrı bölge üzerinde uçuş yapmaları dikkat çekti.
SİHA'lar güneyde rejim unsurlarının daha önce ele geçirdiği Maarat el Numan bölgesi, Halep'in güney ve batı kırsalı ile İdlib ilçe merkezinin doğu ve batı kırsallarında düzenli uçuş yaptı.
SİHA'lar bu bölgelerde tespit ettikleri rejim güçlerine ait unsurları vurarak imha etti. Hürriyet'in edindiği bilgiye göre Rusya, Türk SİHA'larının bugün İdlib üzerinde uçuşuna herhangi bir engel koymadı.
Rejim güçlerinin vuruluşunu gösteren görüntülerin de SİHA'ların kamera kayıtları olduğu öğrenildi. Türk Hava Kuvvetlerine ait iki F-16 ise sınırın sıfır noktasında keşif amaçlı uçuş yaptı. (Hürriyet)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Türkiye'den Rusya'ya çekilin mesajı
- Merkel'den Esad rejimi ve destekçilerine İdlib çağrısı
- Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
- Şehit babasının sözleri yürekleri sızlattı
- “Suriye’de ne işimiz var” diyenlerden olmayın
- DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması
- Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten ilk açıklama!
- Rejime ait helikopter böyle düşürüldü
- Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü
- Genelkurmay Başkanı Güler ABD'li mevkidaşı Milley ile görüştü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başakşehir Sporting Lizbon canlı anlatım izle! | Video
- Hac umre ziyaretleri iptal oldu mu? Umre parası geri alınabilir mi? Diyanet’ten flaş umre açıklaması!
- Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?
- Tarım Bakanlığı 2153 personel alımı yapacak! Tarım Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Arkadaşa sevgiliye Regaip Kandili mesajları sözleri kısa uzun! WhatsApp en güzel Regaip Kandili sözleri için tıklayınız…
- Regaip Kandili duası nedir? Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası!
- Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir? Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır?
- Regaip Kandili ibadetleri duaları… Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?
- Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili faziletleri nelerdir?
- Regaip Kandili nedir? Regaip (Regaib) ne demek? Regaip Kandili’nde ne oldu?
- 2+1, 3+1 TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi - 27 Şubat TOKİ İzmir Kemalpaşa çekiliş sonuçları!
- Regaip Kandili mesajları sözleri! 2020 resimli ayetli hadisli Regaip (Regaib) Kandili mesajları!