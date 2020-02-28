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Türk SİHA'ları İdlib üzerinde uçtu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020
TÜRK SİHA'LARI İDLİB ÜZERİNDE UÇTU

, Esad rejiminin kalleş saldırısına misliyle karşılık vermeye devam ediyor. TSK'ya ait silahlı insansız hava araçları İdlib üzerinde uçuş yaptı.

Türkiye'ye ait silahlı insansız hava araçlarının bugün İdlib sınırları içinde beş ayrı bölge üzerinde uçuş yapmaları dikkat çekti.

SİHA'lar güneyde rejim unsurlarının daha önce ele geçirdiği Maarat el Numan bölgesi, Halep'in güney ve batı kırsalı ile İdlib ilçe merkezinin doğu ve batı kırsallarında düzenli uçuş yaptı.

SİHA'lar bu bölgelerde tespit ettikleri rejim güçlerine ait unsurları vurarak imha etti. Hürriyet'in edindiği bilgiye göre Rusya, Türk SİHA'larının bugün İdlib üzerinde uçuşuna herhangi bir engel koymadı.

Rejim güçlerinin vuruluşunu gösteren görüntülerin de SİHA'ların kamera kayıtları olduğu öğrenildi. Türk Hava Kuvvetlerine ait iki F-16 ise sınırın sıfır noktasında keşif amaçlı uçuş yaptı. (Hürriyet)

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