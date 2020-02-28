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Son dakika: Türk ve Rus heyetler arasında İdlib görüşmesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020
TÜRK VE RUS HEYETLER ARASINDA İDLİB GÖRÜŞMESİ

Türkiye ve heyetleri 'deki duruma ilişkin Ankara'da bir kez daha bir araya geldi. Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi başkanlık ediyor. Rus tarafını ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyet temsil ediyor.

Heyetlerin konusundaki üçüncü tur görüşmelerinin üçüncü günündeki toplantısı Dışişleri Bakanlığında gerçekleşiyor.

Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi başkanlık ediyor. Rus tarafını ise Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyet temsil ediyor.

Türk ve Rus heyetleri, daha önce İdlib konusunda Ankara ve Moskova'da iki tur görüşme yapmıştı. İki ülke heyetleri, dün ve önceki gün de Dışişleri Bakanlığında bir araya gelerek İdlib'deki durumu ele almıştı.


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