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Ceren Damar davasında, savunması infial yaratan avukat Vahit Bıçak'la ilgili flaş gelişme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
TEPKİ ÇEKEN AVUKAT VAHİT BIÇAK'LA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!

davasına sanık 'in avukatı 'ın savunmada söylediği sözler damga vurdu. Ceren Damar Şenel'in müvekkiline bulunduğu, konumunu kullanarak bu istismarı sürdürdüğü ve müvekkilini tehdit ettiğini iddia eden Vahit Bıçak'a tepki yağdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Vahit Bıçak'ın 'nden ilişkisinin bugün kesileceğini açıkladı.

Araştırma Görevlisi Şenel, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet hakkında, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açıldı.

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AVUKATA BÜYÜK TEPKİ

Sanık avukatı 'ın esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunma sırasında Ceren Damar Şenel'in müvekkiline bulunduğu, konumunu kullanarak bu istismarı sürdürdüğü ve müvekkilini tehdit ettiğini iddia etti. Savunmasının yanı sıra Damar ailesine yönelik hakarete varan sözleri nedeniyle de Vahit Bıçak'a yönelik kamuoyunda büyük tepki oluştu.

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"İLİŞİĞİ KESİLECEK"

Dava sonrası Barosu, Bıçak hakkında soruşturma açılmasına karar verirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bugün Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olduğu yayında '''ndeki öğretim üyesi Profesör Vahit Bıçak, Ceren Damar'ın sanığının avukatı. Bu konuda arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirme çerçevesinde, Polis Akademisi ile ilişiğinin kesilmesiyle ilgili onay benim önümde. Bugün itibariyle bu ilişki kesiliyor, bir süreci vardı onu bekledik. Onay bizim önümüzde ve kesilecek'' dedi.

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