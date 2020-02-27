Ceren Damar davasında, savunması infial yaratan avukat Vahit Bıçak'la ilgili flaş gelişme
Ceren Damar davasına sanık Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak'ın savunmada söylediği sözler damga vurdu. Ceren Damar Şenel'in müvekkiline cinsel istismarda bulunduğu, konumunu kullanarak bu istismarı sürdürdüğü ve müvekkilini tehdit ettiğini iddia eden Vahit Bıçak'a tepki yağdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Vahit Bıçak'ın Polis Akademisi'nden ilişkisinin bugün kesileceğini açıkladı.
Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet hakkında, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açıldı.
AVUKATA BÜYÜK TEPKİ
Sanık avukatı Vahit Bıçak'ın esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunma sırasında Ceren Damar Şenel'in müvekkiline cinsel istismarda bulunduğu, konumunu kullanarak bu istismarı sürdürdüğü ve müvekkilini tehdit ettiğini iddia etti. Savunmasının yanı sıra Damar ailesine yönelik hakarete varan sözleri nedeniyle de Vahit Bıçak'a yönelik kamuoyunda büyük tepki oluştu.
"İLİŞİĞİ KESİLECEK"
Dava sonrası Ankara Barosu, Bıçak hakkında soruşturma açılmasına karar verirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bugün Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olduğu yayında ''Polis Akademisi'ndeki öğretim üyesi Profesör Vahit Bıçak, Ceren Damar'ın sanığının avukatı. Bu konuda arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirme çerçevesinde, Polis Akademisi ile ilişiğinin kesilmesiyle ilgili onay benim önümde. Bugün itibariyle bu ilişki kesiliyor, bir süreci vardı onu bekledik. Onay bizim önümüzde ve kesilecek'' dedi.
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