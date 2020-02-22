Ceren Damar olayı nedir? Ceren Damar davasında avukat Vahit Bıçak kimdir?

Ceren Damar davasında avukat Vahit Bıçak kimdir? Davada yaptığı savunmayla büyük tepki çeken Vahit Bıçak kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Ceren Damar olayı nedir? Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından vahşice katledilmişti. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava karara bağlandı. Davada sanık Hasan İsmail Hikmet’in avukatı Vahit Bıçak’ın ifadeleri tepki çekmişti. Peki, avukat Vahit Bıçak kimdir? Ceren Damar olayı nedir? İşte detaylar…

Ceren Damar olayı nedir? Ceren Damar davasında tepki çeken savunmasıyla gündeme oturan avukat Vahit Bıçak kimdir? Sanık Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak, savunma esnasında kullandığı ifadelerle şok etti. Peki, Ceren Damar olayı nedir? Sanık avukatı Vahit Bıçak'ın, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada kullandığı ifadeler tepki çekmişti. Ankara Barosu, akademisyen Ceren Damar Şenel cinayeti davası sanık avukatı Bıçak hakkında, dünkü karar duruşmasında kullandığı ifadeler nedeniyle disiplin soruşturması başlattı.

VAHİT BIÇAK NELER SÖYLEDİ?

Bıçak savunmasında, müvekkilinin KKTC'deki üniversiteden Çankaya Üniversitesine geçtikten sonra tanıştıklarını, zamanla maktulenin Hikmet'ten hoşlanmaya başladığını, kız arkadaşından ayrılması halinde duygusal birliktelik yaşayabileceklerini söylediğini, sanığın ise bunu reddettiğini savundu.

Sonraki dönemde maktule ve sanığın görüşmeye başladığını öne süren Bıçak, "Aralarında hoca öğrenci ilişkisi mevcuttur. Maktule, öğrencisi üzerindeki hiyerarşi ilişkisini kötüye kullanmıştır" iddiasında bulundu.

Olay günü maktulenin, müvekkilini kopya çekmek isterken yakaladığını, sonrasında maktule ile görüşen müvekkilinin, "neden göz yumacağını söylediği halde kopya işlemi yaptığını" sorduğunu savunan Bıçak, Şenel'in ise müvekkiline, "kendisini reddetmesinin intikamını alacağını söylediğini" öne sürdü.

VAHİT BIÇAK KİMDİR?

Avukat Profesör Dr. Vahit Bıçak, 1967 yılında Çorum'un Alaca ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini, sırasıyla, Alaca Sakarya İlkokulu ve Alaca İmam-Hatip Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu (1985-1989).

Hem Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü "kamu hukuku" yüksek lisans proğramını, hem de İçişleri Bakanlığının açtığı yurtdışı yüksek lisans ve doktora bursunu 1989 yılında kazandı. Tercihini yurtdışında eğitimden yana kullandı.

2002-2004 yıları arasında Başbakanlık bünyesinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

2003–2005 yılları arasında iki yıl Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı görevini yürüttü. Aynı dönemde Reform İzleme Grubunun altı üyesinden (Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Avrupa Birliği Genel Sekreteri, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı, İHDK Başkanı) biri olarak görev yaptı.

Hukuk alanında yayınlanmış 12 kitabı, çok sayıda Türkçe ve İngilizce makalesi bulunmakta olup, 11 adet uluslararası projenin tasarımını ve/veya yürütücülüğünü yapmıştır.

BAKAN GÜL'DEN TEPKİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından Ceren Damar Şenel cinayeti davası kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Mahkemelerde savunmanın ahlaki ya da hukuki bir sınırı olmalı mıdır?" sorusunun uzun süre hukuk dünyasını meşgul ettiğini belirten Gül, şunları kaydetti:

"Nihayet modern hukuk, savunmanın etik ve yasal sınırlarını belirleyen kurallar öngörmüştür. Çünkü insan onurunun dokunulmazlığı, bütün hakların üzerindedir. Bugün Ceren Damar davasında vicdanların feryadını işiten yargı, kazanmak için her yolu mübah gören anlayışa itibar etmeyerek masum bir kadının hatırasını korumuş, insan onurunun kırılmasına da izin vermemiştir."

Paylaşımının sonunda Ceren Damar Şenel'e bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileyen Bakan Gül, "Cenazesi başında sevgili eşinin dediği gibi; iyi bir hukukçu, iyi bir mühendis, iyi bir doktor değil önce iyi bir insan olmaya çalışın." ifadesini kullandı.

CEREN DAMAR OLAYI NEDİR?

Ceren Damar Ankara'da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisiydi. Ceren Damar, sınavda kopya çekerken yakaladığı Hukuk Fakültesi öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak'ta öldürüldü.

Katil zanlısı Hikmet hakkında, 'tasarlayarak öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.