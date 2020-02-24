Ceren Damar davasında, şikayet edilen stajyer avukat hakkında karar verildi

Ankara'da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel (27), 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (24) tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü.

''250 KİŞİYİ ŞİKAYET ETTİM''

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık avukat Vahit Bıçak'ın savunması ve açıklamaları tartışma yaratmıştı. Bıçak, 21 Şubat'taki duruşmada aralarında Damar ailesi, avukatları ve duruşma salonunda bulunan bazı izleyiciler dahil 250 kişi hakkında şikayette bulunduğunu açıklamış ve şikayetlerin devam edeceğini bildirmişti. Sanık Hikmet ve avukatı Vahit Bıçak'ın yaptığı şikayetlerle ilgili savcılık kararını vermeye başladı.

AVUKATLARI ŞİKAYET ETTİ

Soruşturma dosyasına göre sanık Hikmet, duruşmayı izleyen stajyer avukat Y.G. hakkında "Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Hikmet, suç duyurusunda, "Y.G.'nin hem kendisinin savunma hakkına müdahale ettiğini hem de avukatının savunma görevini yerine getirmesini engellediğini" iddia etti.

''DAHİLİM YOK''

Stajyer avukat Y.G. de yazılı olarak verdiği savunmasında "Ankara Barosu'nun TODAM görevlendirmesiyle duruşmada izleyici bölümünde duruşmayı takip ettiğini, duruşmaya herhangi bir dahlinin olmadığını, herhangi bir söz de almadığını" belirtti.

Savcılık Hikmet'in şikayetinde takipsizlik kararı verdi. 28 Ocak tarihli kararda "Her ne kadar şüpheli hakkında adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçundan soruşturma başlatılmış ise de şüphelinin atılı suçu işlediğine dair soyut iddia dışında delil elde edilmediği anlaşılmıştır" denildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Hikmet'in, Damar ailesi adına davayı takip eden 26 avukat hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin soruşturma ise devam ediyor.