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21.02.2020

Son dakika: Ceren Damar Şenel cinayeti davasında karar açıklandı |Video

Son dakika haberine göre Ceren Damar Şenel cinayeti davasında sanık Hasan İsmail Hikmet, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme verdiği cezada takdir indirimi uygulamadı. Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

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