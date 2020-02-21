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21.02.2020
Son dakika: Ceren Damar Şenel cinayeti davasında karar açıklandı |Video
Son dakika haberine göre Ceren Damar Şenel cinayeti davasında sanık Hasan İsmail Hikmet, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme verdiği cezada takdir indirimi uygulamadı. Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.
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