Başkan Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerler Şükrü Elibol ve Soner Enes Baykuş'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerler Şükrü Elibol ve Soner Enes Baykuş'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, İdlib'de rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırılarda şehit olan askerler Elibol ve Baykuş'un ailelerine başsağlığı diledi.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.
MSB tarafından yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
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