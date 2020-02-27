27 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Son dakika haberi... Başkan , 'de şehit olan askerler Şükrü Elibol ve Soner Enes Baykuş'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan , 'de şehit olan askerler Şükrü Elibol ve Soner Enes Baykuş'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, İdlib'de rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırılarda şehit olan askerler Elibol ve Baykuş'un ailelerine başsağlığı diledi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

(), 'nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Son dakika: İdlib'den acı haber! 2 asker şehit oldu 114 rejim unsuru etkisiz hale getirildi |Video İDLİB'DEN ACI HABER! 2 ASKER ŞEHİT OLDU 114 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ |VİDEO
Son dakika: İdlib'de iki şehit SON DAKİKA: İDLİB'DE İKİ ŞEHİT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN