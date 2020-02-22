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22.02.2020

Son dakika: Ceren Damar davasında flaş gelişme! Avukat hakkında soruşturma başlattı |Video

Son dakika haberine göre; Ankara Barosu yönetim kurulunun akademisyen Ceren Damar Şenel'in ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak ile ilgili olarak disiplin soruşturması kararı aldığı öğrenildi. Bıçak'ın Şenel'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk gününden itibaren yaptığı savunmalar, sosyal medyada cinayetle ilgili paylaştığı ve sonradan cinayetle ilgisini olmadığını savunduğu mesajları büyük tepki çekti. Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

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