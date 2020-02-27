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Son dakika: Bakan Pekcan'dan maske fiyatları hakkında flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
BAKAN PEKCAN'DAN MASKE FİYATLARI HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA

Son dakika haberi... Maske fiyatlarındaki artış ile ilgil açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, " Toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi. Reklam Kurulu toplantısı 10 Mart'taydı, onu maskeden dolayı 3'üne çektik." dedi.

Maske fiyatlarındaki artış ile ilgil açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, " Toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi. Reklam Kurulu toplantısı 10 Mart'taydı, onu maskeden dolayı 3'üne çektik.

Vatandaşlarımız maskede fahiş fiyat şikayetlerini Alo 175'e başvurarak ya da 'Haksız Fiyat Artışı' mobil uygulamasından ulaştırabilir.

İngiltere'den gelen heyetle Brexit konusunda bugün 7. toplantımızı yapacağız. Martın ilk haftasında AB'den de bir heyet gelecek."

detaylar gelecek...

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